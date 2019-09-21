"Türk sineması görünen ve tanınan bir hale geldi"

BELGRAD (AA) - TALHA ÖZTÜRK - Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, ülke sinemasının gelişimine dikkati çekerek, "Ortak yapımlar için çaba sarfeden, daha görünen ve tanınan bir sinema haline geldik." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türk Film Haftası'na katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem Osmanlı topraklarında bulunan bu ülkede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk Film Haftası kapsamında düzenlenen "Ustalara Saygı" programı çerçevesinde 1963 yılında çekilen ve başrolünde oynadığı "Susuz Yaz" filminin gösterimine de katılan Koçyiğit, "Kültürel alışveriş ülke ve insanları birbirine yakınlaştıran, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan önemli bir adım. Umuyorum bu etkinliğin devamı gelir." diye konuştu.

Toplumsal ilişkilerde sanat ve sporun önemine işaret eden Koçyiğit, "Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Birçok ülke ağır savaşlarla o toprakların sahibi oldu, ama insanların arasındaki ilişki sınırları aşıyor." değerlendirmesinde bulundu.