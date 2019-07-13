ENGİN ÖZEKİNCİ - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (Akademi) başkanı John Bailey, "Amerika'daki insanların birçoğu ve Hollywood'ta bulunan biz sanatçılar Türk sineması hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bizim buradaki arkadaşlarımızda gördüğümüz kadarıyla Türk sineması yeniden inşa ediliyor." dedi.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere eşi Littleton ile Türkiye'ye gelen ve Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü gezen Bailey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasının ciddi anlamda yol katettiğini dile getiren Bailey, "Amerika'daki insanların birçoğu ve Hollywood'da bulunan biz sanatçılar Türk sineması hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bizim buradaki arkadaşlarımızda gördüğümüz kadarıyla Türk sineması yeniden inşa ediliyor." diye konuştu.

Bailey, Türk sinemasından Yılmaz Güney'in "Yol" filmini, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son olarak onun Ahlat Ağacı filmini izledim. Türkiye çok güzel filmler yapıyor. Ancak bunu Amerika'yla buluşturma noktasında belli sıkıntılar yaşıyor. Bunu da gidermenin bir yolunu bulmak lazım. Türkiye'deki yetkililer ve sinema sektörü, Hollywood film sektörü ile çalışırsa bence farkındalık ve bilinilirliği artırabilirler."