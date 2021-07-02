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Türk sinemasının devlerinden Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti

02.07.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının devlerinden Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.

https://www.instagram.com/p/CQzNsfkAAP1/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılar yaptı.

Oynadığı, yönettiği, senaryolarını yazdığı filmleri Yeşilçam klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldı.

İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenlik yapan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

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