Türk sinemasının güzeller güzeliydi! Semra Sar'ı görenler tanıyamıyor! 'Nerede o eski güzel'

Yeşilçam'ın aranan yıldızlarından Semra Sar, güzelliğiyle adından uzun süre söz ettirdi. Hanımefendi duruşu ve duru güzelliğiyle dönemin delikanlılarının hayaliydi. Usta oyuncu son haliyle şoke etti.

Yeşilçam filmlerinin yıldızları son dönemde bir bir gündem oluyor. Yaşayan efsanelerden biri olan Semra Sar da bu isimler arasında yer aldı.

Semra Sar, 'Ayşecik ile Ömercik' filminde beyaz saçlı 'Nevin' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

Usta oyuncu Semra Sar yıllar sonra ortaya çıktı. Sar'ı görenler tanıyamadı. Oldukça değiştiği ve yaş aldığı görülen ünlü sanatçı kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Semra Sar, 1961 yılında sinema dergisinin açtığı yarışmayı birincilikle kazanmıştı.

'VEFASIZ YEŞİLÇAM'

Semra Sar'ın oğlu bir açıklamasında Yeşilçam'ı vefasızlıkla suçlamış ve İstanbul Bağdat Caddesi'nde mütevazi bir hayat yaşadığını ve mutlu olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncuyu görenler 'Gençlik gitmiş', 'Nerede o eski güzel', 'Semra hanım size ne olmuş' gibi yorumlarda bulundular.

Semra Sar, gerçek adıyla Semra Dordağ 29 Kasım 1943, Giresun doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Semra Sar, 1961 yılında Sinema dergisinin açtığı yarışmayı birincilikle kazanarak, aynı yıl kamera karşısına geçti.

50 civarında filmde rol alan sanatçı, şarkıcılık deneyiminde de bulundu.

"Salon filmi" tabir edilen türlerde "hanımefendi" rolleriyle dikkat çeken ve 1973 yılında mesleğine ara veren Sar, 11 yıl sonra bir filmde daha rol aldıktan sonra beyaz perdede görünmedi.





