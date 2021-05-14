Türk şirket Lübnan şebekesine elektrik vermeyi durdurdu

Şirket, ödemelerde yaşanan gecikmeler ve gemilere el koyma ihtimali nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu.Karadeniz Holding'in iştiraki Karpowership'in Lübnan'daki iki yüzer elektrik santralinin (powership) ülkeye elektrik sağlamaya son verdiği açıklandı.

Karpowership tarafından yapılan açıklamada aylardır geciken ödemeler ve gemilerine savcılık emri ile el koyulması ihtimalinden sonra böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını duyurdu. Lübnan basınının savcılığın yasadışı komisyon nedeniyle gemilere el koyma ihtimalinin olduğunu ve 25 milyon dolar ceza kestiğini duyurduğu belirtiliyor. Şirket suçlamaları "temelsiz ve güvenilirlikten yoksun" olarak niteledi.

1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bugüne ekonomik olarak en zor dönemini yaşayan ülkede devlet elektrik şirketi Lübnan Elektrik (EDL) de nakit sıkıntısı çekiyor.

Elektrik aktarımı son buldu

Karpowership açıklamasında ülkenin kıyısında bulunan güç mavnalarını "kapattığımız için çok üzgünüz" denildi. Açıklama şöyle devam etti "18 aydır (Lübnan) devletine çok esnek davrandık, herhangi bir ödeme ya da ödeme planı olmadan elektrik sağladık, çünkü ülke çok zor bir dönemden geçiyordu. Ancak hiçbir şirket bu kadar doğrudan ve aşırı riskli bir ortamda faaliyet gösteremez." Karpowership Lübnan elektrik şebekesine aktarımın bu sabah itibarıyla son bulduğunu açıkladı.