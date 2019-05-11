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Türk şirketinden Bulgaristan'a yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:15 | Son Güncelleme

Teklas şirketi, Bulgaristan'da dördüncü fabrikasının açılışını yaptı

KIRCAALİ (AA) - Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Teklas Kauçuk, Bulgaristan’ın güneydoğusunda Kırcaali kentinde ülkedeki dördüncü fabrikasını açtı.

Fabrikanın açılış törenine katılan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, burada yaptığı konuşmada, "Benzer dev ve üstün teknoloji donanımlı yatırımlar sayesinde gurbete gitmiş olan birçok vatandaşımız artık memlekete dönüyor. Ülkemizin yabancı yatırımları ile sorunu yok, sorun olan bu işletmelere iş gücü sağlamaktır." dedi.

Teklas’ın Bulgaristan’daki yeni fabrikasının açılışına bizzat katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Borisov, "Belli ki ülkemizdeki ekonomik ve finansal istikrar olumlu sonuçlar veriyor. Bugün açılışını yaptığımız yatırım gerek Bulgaristan ile Türkiye arasında gerekse ülkemizdeki Müslüman ve Hristiyan toplumu arasındaki en güzel dostluk köprüsünü oluşturuyor." diye konuştu.

Başbakan Borisov, Teklas'ın Bulgaristan’da toplam 2 bin 550 kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, Kırcaali’nin yanı sıra Krumovgrad, Momçilgrad ve Vratza kentlerinde üretim tesisleri bulunduğunu söyledi.

Boyko Borisov, elektrikli ve hibrit otomobil sanayinin ihtiyaçları için parça üreten Teklas’ın Bulgaristan yapımı ürünlerin tamamının ihraç edildiğini belirtti.

Açılış törenine Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Teklas Yönetim Kurulu Üyesi Raul Danon ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Türk yatırımlar

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