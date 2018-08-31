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Türk şirketinden Özbekistan'a büyük yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:29 | Son Güncelleme

Dal Teknik Makine şirketi tarafından Özbekistan'da 10,7 milyon dolara mal olan Orta Asya'nın en modern çelik konstrüksiyon malzemeleri fabrikası açıldı

Orta Asya'nın en modern çelik konstrüksiyon malzemeleri fabrikası, Özbekistan'da bir Türk şirketince hizmete açıldı.

Başkent Taşkent yakınlarındaki "Angren" serbest ekonomik bölgesinde Dal Teknik Makine şirketi tarafından 10,7 milyon dolara mal olan "Ahangaran" çelik konstrüksiyon malzemeleri fabrikasının faaliyete geçmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Fabrikanın açılış kurdelesini Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Taşkent Vilayeti Valisi 1. Yardımcısı Kabil Hamdamov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, "Angren" Serbest Ekonomik Bölgesi Müdürü Mutallibcan Hacımatov ile Dal Teknik Makine şirketi Özbekistan Yöneticisi Okan Durak kesti.

Törende konuşan Şen, bir Türk şirketinin başarılı projesi dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Özbekistan'ın bağımsızlık bayramının kutlandığı günlerde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir fabrikanın açılmasının ayrıca gurur verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Şen, Türk iş adamlarının ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Hacımatov da fabrikanın, alanında sadece Özbekistan'da değil, Orta Asya'daki en modern tesis olduğuna dikkati çekti.

Durak ise Özbekistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümünde bu tesisleri açmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Hamdamov, Özbekistan ekonomisine yaptığı bu yatırımdan dolayı Türk şirketi yöneticilerine teşekkür etti.

- 170 kişiye istihdam

"Ahangaran" Çelik Konstrüksiyon Malzemeleri Fabrikası yetkilisi Cabir Şükrullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene ekim ayında temeli atılan fabrikanın yıllık 12 bin ton çelik konstrüksiyon malzemeleri üretme kapasitesine sahip olduğunu, tesislerde 170 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Fabrikada geniş kullanımlı çelik konstrüksiyon malzemeleri, endüstriyel ve tarımsal bina ve tesislerin yapımı için kullanılan inşaat metal yapıları, çelik konstrüksiyon köprüler, kaynaklı kirişler, güç iletim kuleleri, mobil iletişim kule ve direkleri, sera, güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin çelik konstrüksiyonları, tavan ve portal vinçler, çelik tanklar, çelik yol bariyerleri ve diğer malzemeler üretilecek.

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Özbekistan Türkiye'nin Özbekistan büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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