HABER

Türk şirketleri Londra’da kariyer imkanlarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Sektöründe lider 20 Türk şirketinin insan kaynakları yetkilileri İngiltere'nin başkenti Londra'da iş ve staj imkanlarına ilişkin tanıtım yaptı

LONDRA (AA) - Türkiye’nin önde gelen şirketleri İngiltere’de kariyer fırsatlarını tanıttı.

Başkent Londra’da, İngiltere’nin önde gelen iş dünyası kuruluşu Institute for Directors (IoD) merkezinde, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen "TALENTforBIZ" etkinliği kapsamında, sektöründe lider 20 Türk şirketinin insan kaynakları yetkilileri, katılımcılarla iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmelerde bulundu.

Etkinliğe aralarında Arçelik, Aselsan, BMC, Havelsan, Netaş, Tusaş Motor Sanayii, TRT World, Türk Hava Yolları, Roketsan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Teknopark İstanbul, Turkuaz Medya, Vakıfbank, Vestel ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de bulunduğu çok sayıda şirket ve kuruluş katıldı.

Etkinliğe ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Temmuz ayı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 4 ofis kurulduğunu, bunlardan bir tanesinin de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olduğunu söyledi. Söz konusu ofisin altı dairesi bulunduğunu belirten Atay, bunlardan birinin de "Yetenek Kazanımı ve Organizasyonu Dairesi" olduğunu söyledi.

Atay, "Bu görmüş olduğunuz organizasyonlar bizim bu dairemizin görevi çerçevesinde yapılmaktadır. Türkiye’de 8 ayrı bölgede yerel kariyer fuarları yaptık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu organizasyonları desteklediğine dikkati çeken Atay, "Devletin ilgili kurumları bu organizasyonun daha başarılı geçmesi için gerekli çabayı, desteği veriyorlar. Bizler de burada gelip şu anda olduğu gibi, katılımcılarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle görüşüyoruz. Onlara Cumhurbaşkanlığımızın vizyonunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atay, etkinliğin ülkedeki 138 üniversitede kariyer merkezleri aracılığıyla duyurulduğunu, bu nedenle de Newcastle, Nottingham, Leeds ve Manchester gibi farklı şehirlerinden yoğun bir katılım olduğunu anlattı.

Benzer etkinliklerin artarak devam edeceğine işaret eden Atay, "Bizim hiçbir çalışmamız bir kereye mahsus değildir. Bütün çalışmalarımız sürdürülebilir olma niteliğine sahiptir. Biz buraya geçen yıl da gelmiştik. Önümüzdeki yıl da geleceğiz. Her yıl da katılımın misliyle arttığını görüyoruz." diye konuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyorDüzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor
Prof. Dr. Ortaylı: Herkesin kendine göre bir Türkçe uydurduğu memlekette lisan olmazProf. Dr. Ortaylı: Herkesin kendine göre bir Türkçe uydurduğu memlekette lisan olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı ingiltere Londra TALENTforBIZ tanıtım

En Çok Okunan Haberler

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.