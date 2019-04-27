Türk şirketleri Londra’da kariyer imkanlarını tanıttı

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Etkinliğe ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Temmuz ayı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 4 ofis kurulduğunu, bunlardan bir tanesinin de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olduğunu söyledi. Söz konusu ofisin altı dairesi bulunduğunu belirten Atay, bunlardan birinin de "Yetenek Kazanımı ve Organizasyonu Dairesi" olduğunu söyledi.

Etkinliğe aralarında Arçelik, Aselsan, BMC, Havelsan, Netaş, Tusaş Motor Sanayii, TRT World, Türk Hava Yolları, Roketsan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Teknopark İstanbul, Turkuaz Medya, Vakıfbank, Vestel ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de bulunduğu çok sayıda şirket ve kuruluş katıldı.

Atay, "Bu görmüş olduğunuz organizasyonlar bizim bu dairemizin görevi çerçevesinde yapılmaktadır. Türkiye’de 8 ayrı bölgede yerel kariyer fuarları yaptık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu organizasyonları desteklediğine dikkati çeken Atay, "Devletin ilgili kurumları bu organizasyonun daha başarılı geçmesi için gerekli çabayı, desteği veriyorlar. Bizler de burada gelip şu anda olduğu gibi, katılımcılarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle görüşüyoruz. Onlara Cumhurbaşkanlığımızın vizyonunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atay, etkinliğin ülkedeki 138 üniversitede kariyer merkezleri aracılığıyla duyurulduğunu, bu nedenle de Newcastle, Nottingham, Leeds ve Manchester gibi farklı şehirlerinden yoğun bir katılım olduğunu anlattı.

Benzer etkinliklerin artarak devam edeceğine işaret eden Atay, "Bizim hiçbir çalışmamız bir kereye mahsus değildir. Bütün çalışmalarımız sürdürülebilir olma niteliğine sahiptir. Biz buraya geçen yıl da gelmiştik. Önümüzdeki yıl da geleceğiz. Her yıl da katılımın misliyle arttığını görüyoruz." diye konuştu.

