Türk şirketten Gambiya halkına ramazan yardımı

BANJUL (AA) - Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership, ramazan ayı öncesinde Gambiya'daki muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.

Başkent Banjul'da düzenlenen yardım dağıtım törenine, Karpowership Afrika Bölge Direktörü Emre Durmuşoğlu ve Gambiya Karpowership Proje Başkanı Yankuba Mamburay'ın yanı sıra yerel halk ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Mamburay, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak istediklerini belirtti.

Yardımın 200 aileye ve 3 yatılı okula ulaştırılacağını söyleyen Yankuba Mamburay, "Bu yardım, toplumdaki yoksul kesimlere sosyal sorumluluğumuzun bir parçasıdır." dedi.

Mamburay, yardım çerçevesinde 200 çuval pirinç ve 200 çuval şekerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Karpowership, 2 hafta önce de 3 yetimhaneye 90 çuval pirinç, 15 çuval soğan, 15 adet 40 litrelik yağ ve ekmek yardımı yapmıştı.

