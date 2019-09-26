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Türk sivil havacılığına uluslararası güvenlik sertifikası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 03:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sivil havacılık güvenliğindeki başarısı, merkezi Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından sertifikalandırıldı

TORONTO (AA) - Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Türkiye'ye, havacılık güvenliğinde gösterdiği başarıdan dolayı "ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası" verildi.

Türkiye'nin sivil havacılık güvenliğindeki başarısını taçlandıran sertifika, ICAO'nun Montreal’deki merkezinde düzenlenen törenle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konsey Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu tarafından Türkiye'nin ICAO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Rıza Çolak’a takdim edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sertifikanın uzun bir sürecin ardından geldiğini belirterek, "ICAO’nun üye devletlere uyguladığı denetimlerdeki başarı oranlarına dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre, ülkemiz 2008 ve 2014 yıllarındaki denetimlerde Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama başarı oranını yüzde 64,56’dan yüzde 93,63’e yükselterek bu ödülü almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Kesici, Türkiye’nin sivil havacılık güvenliğindeki standartlarının, dünya ortalamasının çok üstünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ICAO’nun güvenlik sertifikasına ilişkin tüm gereklilikleri yerine getiren ülkemizin etkin uygulama başarı oranında 6 yıl içinde yüzde 30 gibi yüksek bir artış sağlayarak uçuş emniyetinde önemli bir başarı elde ettik. Ülkemizin belirlenen kriterlerin çok daha üstünde bir ortalama ile bu başarıyı yakalamasına katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, hava yollarımız ve havalimanlarımız personellerine teşekkür ediyorum."

ICAO, üye devletlerin güvenlik alanındaki başarılarını teşvik etmek amacıyla denetlemelerinde "Havacılık Güvenliği Denetim Sistemi Kritik Unsurları Etkin Uygulama" oranlarını önemli ölçüde artıran ülkelere 2015 yılından bu yana "Konsey Başkanı Havacılık Güvenliği Sertifikası (ICAO Council President Aviation Security Certificate)" veriyor. Söz konusu sertifikayı almak için, etkin uygulama başarı oranında en az yüzde 15 artış kaydedilmesi ve Küresel Havacılık Güvenliği Planı’nda temel alınan asgari yüzde 65’lik etkin uygulama başarısı sağlanması gerekiyor. Ayrıca üye ülke hakkında Ciddi Güvenlik Endişesi (Significant Security Concern) uyarısı bulunmaması ve operasyonel etkin uygulamadan yine yüzde 65’in üzerinde bir başarıya sahip olması şart koşuluyor.

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BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Kanada Türk sivil havacılığına güvenlik ödülü

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