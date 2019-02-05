Daha sonra Millet Partisi'nin (MP) kurucuları arasında yer alan Bölükbaşı, 1949'da İsmet İnönü ve Celal Bayar'a komplo düzenlediği iddiasıyla tutuklandı ancak kısa biɾ süre sonra iddiaların asılsız olması üzerine serbest bırakıldı.

Siyasete ilk adımını 1946'da Demokrat Parti (DP) ile atan Bölükbaşı, Genel Müfettişliğe kadar yükseldiği DP'den 1947'de ayrıldı.

1938'de Türkiye'ye dönerek Kandilli Rasathanesi'nde asistan olarak çalışmaya başlayan Bölükbaşı, 1940 yılında Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

Siyasete ilk adımını 1946'da Demokrat Parti (DP) ile atan Bölükbaşı 1950, 1954, 1957, 1961, 1965 ve 1969 genel seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Türk siyasetinde renkli kişiliği, hazır cevaplılığı ve coşkulu mitingleri ile iz bırakan Osman Bölükbaşı'nın vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

Halk arasında "Anadolu Fıɾtınası" lakabıyla tanınan ve 1950 Genel Seçimleri'nde MP'nin tek milletvekili olarak Kırşehir'den TBMM'ye giren Bölükbaşı, Millet Partisi'nin laikliğe aykırı politika ürettiği gerekçesiyle 1953'te kapatılması üzerine, 1954'te bir grup eski MP üyesiyle Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni (CMP) kurdu.

Bu partinin Genel Başkanlığı'na getirilen Bölükbaşı, 1954 Genel Seçimleri'nde Kırşehir'in neredeyse bütün oylarını alarak yeniden milletvekili seçildi.

Bunun ardından DP hükümetince Kırşehir ilçe yapılarak Nevşehir'e bağlandı. Bölükbaşı'nın, bu kararın ardından Adnan Menderes'e yönelik "Vilayeti kaldırdınız, bizi de kaldırın da zulmünüz tamam olsun" sözleri siyasette çok tartışıldı.

Hükümete ağır eleştiriler yönelten Bölükbaşı'nın dokunulmazlığı, Meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmada TBMM'ye açıkça hakaret ettiği gerekçesiyle önce kaldırıldı, ardından da Bölükbaşı Meclis'in manevi şahsiyetini tahkir ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kırşehir, Haziran 1957'de yeniden il durumuna getirildi ancak Osman Bölükbaşı'nın doğduğu Hasanlar köyü ise Kırşehir'e değil, Nevşehir'e bağlandı.