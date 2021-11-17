Türk Siyasetinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tartışması

Gelecek seçimler Ankara’da özellikle iktidar gücüne sahip Cumhurbaşkanlığı’nın nasıl belirleneceği ve adaylar açısından tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi parti cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda anayasal şart olan yüzde 51 oranında oy alınmasına ilişkin eleştiriler ve arayışlar konusunda parlamentoyu işaret etti.

Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla 10 Ekim görüşmesi sonrasında yeniden gündemde olan yüzde 51 oy oranınıyla ilgili bugün kısa açıklama yaptı. Erdoğan, yüzde 51 şartında değişiklik talebi bulunduğu sorusuna, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur” yanıtını verdi.rdoğan bu yanıtıyla, anayasadaki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hükümlerde TBMM’de değişiklik girişimi başlatılabileceği yönünde kulislerde hareketliliğe yol açtı. Ancak “Cumhur İttifakı” dolayısıyla iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, yüzde 51 şartında değişikliğe karşı olduğu mesajını vermişti. Erdoğan’ınsa, bugün yüzde 51 şartı değişikliği için TBMM’yi adres gösterdiği açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı’nda Bahçeli’yle 45 dakikalık baş başa görüşme yapması dikkat çekti. Bu ikili görüşmeye ilişkin taraflarca açıklama yapılmadı.

Öte yandan “Millet İttifakı” cephesindeki buluşmasında yüzde 51 şartı muhalefet liderlerine de soruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hangi oranı getirirlerse getirsinler, bu millet bunlardan bıktı! Neyi getirirlerse getirsinler, bunlar artık gidici, görüyorlar. Gideceklerini görüyorlar. Ülkeyi yönetemediklerini herkes biliyor. Saygınlıkları kalmadı. Seçimle gelmiş AK Parti vekiller halkın arasına giremiyor, tebdil-i kıyafet ile gezmekten söz ediyorlar” yorumunda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Seçilemeyecekleri görmüş bir siyasi iktidar hangi yolu açıp seçim kazanabiliriz endişesi var. Büyük bir endişe var. Anahtar kelime endişe” değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu tartışmayı nasıl başlattı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, yakın geçmişte Cumhur İttifakı’na katılım olması için Milli Görüş çizgisindeki Saadet Partisi yönetimi yerine onursal bir görevde olan Oğuzhan Asiltürk ile bir süreç yürütmüştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Asiltürk’ün Cumhur İttifakı’na yönelik katılıma sıcak baktığını açıklamasına karşın muhalefet tutumunu devam ettirmiş ve mevcut hükümet sistemine karşı olduğunu yinelemişti.

Asiltürk’ün 1 Ekim’de ölümü üzerine Erdoğan, uzunca bir ara sonrasında Saadet Partisi’yle diyalog kurmuş, Karamollaoğlu’yla 10 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü. Bu ikili görüşme, Erdoğan’ın Karamollaoğlu’na, hemen yanındaki koltuklar yerine kanepeye oturmasını işaret ettiği görüntüyle kamuoyuna yansıdı. Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’na tutumu eleştirildi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ise koltuk görüntüsüyle tartışılmalı Erdoğan görüşmesi sonrası Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1’den şikayet etti” demişti. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın kendisine “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dediğini aktarmıştı. Ancak Erdoğan’ın mevcut başkanlık sisteminde revizyon yapılmasını hiç düşünmediğini belirten Karamollaoğlu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turundaki yüzde 51 şartı dışında ekonomi ve dış politikada her şeyin dört dörtlük olduğunu düşündüğünü paylaşmıştı.

Böylece sadece AKP içerisindeki isimlerce değil Erdoğan’ın da anayasadaki ilk turda yüzde 51 seçilme şartından rahatsız olduğu gündeme taşındı.

AKP’li Çiçek ve Bahçeli’nin tepkisi tartışmayı bugüne taşıdı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AKP’li Cemil Çiçek de Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak. Öyle bir noktaya geldi ki… İktidarın da 50+1'le tereddütleri var, muhalefetin de var! Çünkü, bir partinin desteğine ihtiyaç var. Örneğin yüzde 50+1'i aşmak için kapatma davası açılmış bir partinin desteği gerekiyor” dedi.

Çiçek’in açıklaması üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında rahatsız olduğu gözlendi.

AKP’nin iktidar ortağı Bahçeli, Çiçek'in açıklamasını “kuşku verici” olarak yorumlayarak, “Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50 + 1’dir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir” diye konuştu.

“TBMM’de hazırlık olacak mı? Çiçek’in YİK’ten istifası söz konusu mu?” soruları

İşte dünkü sözleriyle yüzde 51’in tartışmasına karşı olduğunu vurgulayan Bahçeli’yle bugün yaptığı görüşmede Erdoğan’ın değişiklik olasılığı için TBMM’yi işaret etmesiyle ilgili neler konuşulduğu ise merak konusu oldu. Bugünkü ikili görüşmeye ilişkin ipuçları ise, önümüzdeki günlerde iktidar cephesi milletvekilleri arasında anayasa değişikliği olasılığıyla ilgili yeni açıklamalar yapılması halinde ortaya çıkacak.

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç da, geçtiğimiz yıl açıklamalarıyla Cumhur İttifakı’nda rahatsızlık yaratması üzerine, 24 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndan Erdoğan’ın talebiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Bugünkü Bahçeli görüşmesi sonrasında Erdoğan’ın, benzer şekilde Çiçek’in de istifasını talep edip etmeyeceği bir başka merak konusu.

