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'Türk sondaj gemisi haklarımızı ihlal ediyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Lefkoşa'nın offshore hidrokarbon aramaları için lisans verdiği bir bölgeye sondaj gemisi gönderme eylemlerinin, egemenlik haklarına karşı ihlallerin "şiddetli artışı" olduğunu belirtti.

'Türk sondaj gemisi haklarımızı ihlal ediyor'

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs'ın güneyine petrol ve doğal gaz sondaj gemisi gönderdi.

Türk sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs'ın yaklaşık 51 deniz mili güney-batısında durdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs KKTC Türkiye güney kıbrıs rum kesimi

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