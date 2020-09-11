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Türk sondaj gemisi Kanuni artık kırmızı-beyaz!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Mersin'de bakıma alındı. Akdeniz’e açılmak için gün sayan Kanuni, güncelleme ve geliştirme süreci sonrası kırmızı beyaza boyandı. Üzerine Türk bayrağı işlenen Türk sondaj gemisi, vatandaşların da takdirini topladı.

Türk sondaj gemisi Kanuni artık kırmızı-beyaz!

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih" ve "Yavuz" gemilerine ek olarak satın aldığı "Kanuni" isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanma aşamasına getirilip, denizlere açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Türkiye’ye getirilen ve ‘Kanuni’ ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

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AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt yaptığı açıklamada, “Bir ay önce İncekum mevkisinde demirleyen Kanuni gemimizin gerekli bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Boya aşamaları bitti. Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz’de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz’de de aradığımızı bulacağız. Fransa ve Yunanistan ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz’de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke’de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi.

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DHA

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