"Türk sporcular 3. Dünya Göçebe Oyunlarına şahitlik ediyor"

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 3. kez düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile TRT'nin medya ortağı olduğu Dünya Göçebe Oyunları'na katılan Türk sporcular böyle bir organizasyonda ilk kez yer alıyor.

Ülkenin kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde 2 Eylül'de başlayan oyunların 3. gününde Kırçın yaylasında 66 ülkeden 122 sporcunun katılımıyla ok atma ve at üzerinde ok atma müsabakaları yapıldı.

Müsabakalara Türkiye'den 11 sporcu katıldı.

At üstünde ok atan sporcular, geleneksel savaş kıyafetleriyle büyük ilgi gördü.

- "İlk kez böyle büyük bir organizasyona katılıyorum"

Oyunlara Türkiye'den katılan atlı okçu Alp Kayserili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez böyle büyük bir organizasyona katılıyorum." dedi.

Geleneksel oyunların geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasının öneminin altını çizen Kayserili, "Bu oyunların bizim için ayrı bir önemi var. Burası bizim ata yurdumuzdur. Burada kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Dili yarı yarıya anlıyoruz. Adetlerimiz zaten bizim gibi." diye konuştu.