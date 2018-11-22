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Türk STK'lardan Nijerya'daki hapishane ve engelli okuluna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (DERSİAD) Mustafa Çınar: - "Buradaki kardeşlerimizle birlikte inşallah bu bölgenin güçlenmesi ve kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Engelliler Okulu ile Kuje Hapishanesinin yanı sıra eğitim ve yardım faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (DERSİAD) Mustafa Çınar, AA muhabirine, yardım faaliyetlerinde bulunmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için Nijerya'ya 3 günlük ziyarette bulunduklarını dile getirdi.

Ziyaret kapsamında DERSİAD olarak ellerinden geldiğince hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Çınar, "Nijerya'daki hapishane, engelli okulu ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik ve buradaki insanlar çok acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Buradaki insanların eğitimi ve hapisten çıktıktan sonra ülkelerine katkı sağlaması amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları düzenlemeyi ve kitap hediye etmeyi planlıyoruz." dedi.

Nijerya'nın nüfus, doğal kaynak ve tarım açısından güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Çınar, "Buradaki kardeşlerimizle birlikte inşallah bu bölgenin güçlenmesi ve kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen ise Türkiye'nin Osmanlı'dan bu yana dünyanın birçok bölgesine hizmet götürdüğünün altını çizdi.

Kendilerinin de Osmanlı'nın torunları olarak bugün Türkiye ile Nijerya arasında köprü olmak gibi bir vazife üstlendiklerini anlatan Gökmen, Nijerya'da eğitim ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Gökmen, "Türkiye ve Nijerya halkının birbirleriyle bir şeyleri paylaşması iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için çok önemli bir husus." ifadelerini kullandı.

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Darul Erkam Vakfı Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği nijerya

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