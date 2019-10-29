Türk STK'lerin Sudanlı sel mağdurlarına yardımları sürüyor

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'da selden etkilenen bölgelere insani yardımları devam ediyor.

Türk Kızılay ve AFAD öncülüğündeki onlarca yardım kuruluşunun gönderdiği gıda, hijyen malzemesi ve battaniye çok sayıda Türk STK temsilcisinin katıldığı programla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, Umdurman kentinin Umbedde semtindeki iki noktada 230 gıda kolisi, 230 hijyen kolisi ve 200 adet battaniyeyi sel mağduru ailelere dağıttıklarını ifade etti.

Yılmaz, sel nedeniyle evlerini kaybedenlere kalıcı konut temini noktasındaki çalışmaları sürdürdüklerini, Ceyli bölgesinde yapımı süren örnek 3 evin yakında sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

İnsani Yardım Platformu, Sudan'da evsiz kalan yüzlerce aile için Türk Köyleri inşa etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

-Selden 245 bin 700 kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos ayı başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Türk Kızılay ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan "İnsani Yardım Platformu"nca selden sonra bölgeye iki askeri kargo uçağıyla çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderilmişti.

