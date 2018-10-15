Türk-Suudi Heyeti Konsoloslukta İnceleme Yapıyor

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer konsolosluk binasında inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.

Konsolosluğa giren ekibin yapacağı incelemede Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından 13 gün sonra ne gibi bir delilin ortaya çıkabileceği belirsiz. Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kendi soruşturmasını açtı.

Suudi basını: “Sabrımızı sınamayın”

Suudi Arabistan uluslararası toplumdan gelen tepkiler sonrasında “Bize yönelik bir adım atılırsa, biz daha büyük bir adım atarız” uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan kontrolundaki Suudi Basın Ajansı’nın aktardığı açıklamada ‘Krallık gerek ekonomik yaptırım gerekse siyasi baskı ya da yalan yanlış suçlamaların yinelenmesi şeklinde her türlü tehdidi ve ülkeye zarar vermeyi amaçlayan her tür girişimi tamamen reddetmektedir’ denildi.