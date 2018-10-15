Türk-Suudi Heyeti Konsoloslukta İnceleme Yapıyor

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer konsolosluk binasında inceleme yapıyor.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.
Konsolosluğa giren ekibin yapacağı incelemede Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından 13 gün sonra ne gibi bir delilin ortaya çıkabileceği belirsiz. Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kendi soruşturmasını açtı.
Suudi basını: “Sabrımızı sınamayın”
Suudi Arabistan uluslararası toplumdan gelen tepkiler sonrasında “Bize yönelik bir adım atılırsa, biz daha büyük bir adım atarız” uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan kontrolundaki Suudi Basın Ajansı’nın aktardığı açıklamada ‘Krallık gerek ekonomik yaptırım gerekse siyasi baskı ya da yalan yanlış suçlamaların yinelenmesi şeklinde her türlü tehdidi ve ülkeye zarar vermeyi amaçlayan her tür girişimi tamamen reddetmektedir’ denildi.
Açıklamada başka ayrıntı verilmedi. Ancak Suudi basınında Suudi Arabistan’ın petrol üretimini bir silah olarak kullanabileceği yorumları dile getiriliyor. Brent ham petrolün varil başına fiyatı 80 dolar. Başkan Trump petrol üreten OPEC ülkelerini ve Suudi Arabistan’ı yüksek petrol fiyatları sebebiyle eleştirmişti.
Suudi Arabistan’da Arapça yayın yapan Okaz gazetesi bu kez İngilizce olarak yazılmış ‘Sabrımızı Sınamayın’ başlığıyla çıktı. Haberde kalabalık bir insan grubunun sıkılmış yumruk şeklini oluşturduğu bir görsel de kullanıldı.
“Çöldeki Davos” tan çekilenlerin sayısı artıyor
Suudi Arabistan’da önümüzdeki dönemde yapılması planlanan ve “Çöl’deki Davos” olarak nitelenen yatırım konferansından çekilen iş dünyası liderlerinin sayısı da artıyor. Yatırım forumundan çekilenler arasında Suudi Arabistan’ın milyarlarca dolar yatırım yaptığı Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi de var. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife Pazar günü Twitter’dan Uber’in hem Bahreyn’de hem de Suudi Arabistan’da boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkesini yabancı yatırım merkezi olarak tanıtmış ve bu yönde adımlar atmıştı. Ancak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve akıbetinin netliğe kavuşmamış olması sebebiyle çok sayıda işadamı ve medya kuruluşu başkent Riyad’da yapılacak olan “Geleceğe Yatırım Girişimi” Konferansından çekilmişti.
Birkaç ay önce yatırımcının gözbebeği olan Suudi borsasında bir ara yüzde 7 oranında düşüş gözlenmişti. Bugün de Riyad’ın Tedavül Borsası yüzde 4 düşüşle günü kapattı.
Suudi devlet tahvillerine on milyarlarca dolar yatırım yapan Japon Softbank da Tokyo Borsası’nda yüzde 7 değer kaybetti.
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