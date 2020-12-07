Türk Tabipler Birliği’ne sözde Kürdistan tepkisi

Türk Gençlik Birliği (TGB), PKK terör örgütünün Avrupa’da düzenleyeceği bir konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konsey Üyelerinden Halis Yerlikaya’yı yaptıkları bir basın bildirisi ile tepki gösterdiler.

TGB Genel Merkezi önünde yaptığı basın bildirisi ile açıklamalarda bulunan TGB Genel Sekreteri İbrahim Okan Özkan şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tabipleri Birliği’nin mevcut yönetimi son eylemiyle bizi yine şaşırtmadı! Şebnem Korur Fincancı’nın başkanlığında, adını sağlık alanındaki çalışmalarda ve bilimsel faaliyetlerde göremediğimiz TTB, PKK faaliyetlerinin gözdesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Aydınlık gazetesinin manşete taşıdığı üzere, terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki akademisyen yapılanmalarından Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenecek konferansta TTB Merkez Konsey Üyelerinden Halis Yerlikaya da konuşmacı olacakmış. Hem de “Kuzey Kürdistan” temsilcisi sıfatıyla. Yürekleri PKK ile çarpanlar Türk tabibi değildir, olamazlar.

Şebnem Korur Fincancı’nın başkanlığındaki TTB Yönetimi, köşeye sıkışan PKK’ya bu şekilde nefes borusu açabileceğini zannetmektedir. Ama TTB Yönetimine kötü bir haberimiz var: Ne yaparsanız yapın PKK’nın yarasına merhem olamayacaksınız!"

Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK’nın bölücü Kürdistan hayalleri Mehmetçiğin süngüsüyle paramparça olmuştur. TTB’nin “Kuzey Kürdistan” dediği bölgede, 24 Temmuz 2015’te başlayan terörle mücadele operasyonlarında PKK hendeklere gömülmüştür. Sur’da, Silopi’de, Cizre’de terör bitirilmiştir. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk askerini Cizre’de katliam yapmakla suçlamıştır. PKK’nın temizlendiği hendek operasyonlarına karşı çıkmıştır. Abdullah Öcalan’ın, sözde Ermeni soykırımının ve PKK yayın organlarının savunuculuğunu yapmıştır. Şu anda tutuklu olarak cezaevinde bulunan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve TSK’yı deyimi yerindeyse işgalci ilan etmiştir. Küresel bilim analiz dergisi The Lancet’e yazdıkları raporda Cizre’deki hendek operasyonlarına karşı çıkmışlardır. TTB’de "yüksek onur"a layık görülmek için Türkiye düşmanlığı şarttır."