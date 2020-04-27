Türk Tabipleri Birliği: ‘Karantina Fırsatı Kaçırılırdı’

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türkiye’de Corona virüsü salgınına yönelik birçok hatalı ve eksik uygulama yapıldığını vurgulayarak, gelinen aşamada hastalığın ülkenin her yerinde ve yaygın olduğu bu nedenle de karantina uygulama fırsatının kaçırıldığını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada salgının yayılma gerekçeleri, ”Salgının dünyaya ilân edilmesinden sonra Türkiye’de; İran’da salgının olduğu öğrenilmesine karşın, sınır kapıları tedricen kapatıldı, gelenlere etkin karantina uygulanmadı. Salgının var olduğu bilinen Avrupa ülkelerinden gelen 300 bini aşkın kişiye ateş taraması dışında herhangi bir kısıtlayıcı uygulama neredeyse yapılmadı. AB ile ilişkiler gerginleştiğinde ülkenin çok farklı kentlerinde yaşamakta olan göçmenler-sığınmacılar-mülteciler araçlarla, kitlesel olarak Yunanistan sınırında olan illerimize taşındı. Yaklaşık bir hafta sonrasında yeniden, yine kitlesel olarak araçlarla eski ikametlerine taşındı. Böylece, yetkililer sorumluluklarının tam tersi bir uygulama ile etkenin yayılma riskini arttırmış oldu. Suudi Arabistan’da da salgın olduğu ve Umre’de çok farklı ülke yurttaşlarıyla temas olacağı biliniyor olmasına karşın, Umre’den dönen milletvekilleri, bürokratlar başta olmak üzere, yirmi binin üzerindeki kişinin önemli bir bölümüne karantina uygulanmadı. Bu kişiler, ülkemizin hemen bütün illerinde bulunan evlerine gittiler. Olağan dönemlerde olduğu gibi akrabalarının, komşularının vb. kutlamalarını yakın temaslarla kabul ettiler. Okullar ve üniversiteler tatil edilmesine karşın, eş zamanlı olarak askere alımlar, terhisler ile toplu ibadetler engellenmedi” şeklinde ifade edildi.