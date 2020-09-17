Türk Tabipleri Birliği koronavirüs salgını boyunca hangi açıklamalarda bulundu?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta görüldü. Bu günden sonra hükümet Covid-19 ile mücadelede kademeli olarak önlemler aldı ve resmi veriler paylaştı.

Türkiye'de doktorların yüzde 88'inin üye olduğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise salgının başından beri açıklanan verilerin gerçeklerle uyuşmadığını ve TTB'nin süreçten dışlandığını söylüyor.

TTB bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının tanınması için çağrılarda bulunuyor.

Son olarak TTB bu haftayı, vaka sayısındaki artış ile sağlık çalışanlarının taleplerine dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için 'Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası' ilan etti.

Bunun ardından Çarşamba akşamı hükümet ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak "'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir" dedi ve TTB'nin kapatılmasını istedi.

Peki TTB koronavirüs salgının başından beri hükümeti hangi konularda eleştirdi, ne gibi çağrılarda bulundu?

'Veriler şeffaf açıklansın, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlansın'

Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının önceki gün tespit edildiğini ve bu kişi ile ailesinin karantinaya alındığını açıkladı.