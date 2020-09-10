Türk Tabipleri Birliği: "Ölümlerin Bir Kısmı Önlenebilir"

Corona salgınıyla ilgili iki aylık raporunu açıklayan Diyarbakır Tabip Odası, Corona Virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerin bir kısmının önlenebileceğini belirtti.
Online düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, şehirde günlük vaka sayısının ortalama 400 civarında olduğunu söyledi. Turan “Hastanelerden aldığımız bilgilere göre Diyarbakır’da bazı günler 650-700 olmak üzere ortalama 400-450 hastada PCR pozitifliği saptanmaktadır. 700’ün üzerinde hasta kliniklerde, 135’in üzerinde hasta yoğun bakım ünitelerinde yatmaktadır. Yine bu süreçte ulaşabildiğimiz kadarıyla 600’e yakın sağlık çalışanına, COVID-19 tanısı konulmuştur” dedi.
Turan, taleplerini ise şöyle sıraladı;
“-KHK’ lilerin durumunun görüşüldüğü OHAL komisyonları, pandemi bahanesiyle çok az sayıda dosya görüşmektedir. Pandemi öncesi ayda 4000 dosya görüşülürken, tüm pandemi boyunca 3000 civarında dosya sonuçlandırılmıştır. İlimizde KHK’yla ihraç edilen, 137 sağlık emekçisi bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin geri alımlarıyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.
-Tüm sağlık çalışanlarına ayrım gözetmeksizin periyodik olarak test yapılmalıdır.
-Testlerin hastaneler dışındaki yerlerde de uygulanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.
-Olası salgın artışı için Covid-19 klinikleri ve yoğun bakım üniteleri arttırılmalıdır.
-İşyeri güvenliğine yönelik önlemler arttırılmalı, denetimler sıklaştırılmalıdır.
-Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları tükenmişlikle karşı karşıyadır. İş yüklerini insani sınırlara çekecek düzenlemelere gidilmelidir.
- Mesleklerini yaparken yakalandıkları ve ölümle sonuçlanabilen COVID-19 hastalığı Sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
-COVID-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının işe dönüş kriterleri hastalığın şiddeti, ortaya çıkan sekel ve viral yük dikkate alınarak uluslararası kılavuzlara uygun olarak belirlenmelidir“
Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Turan, Sağlık Bakanı’nın Diyarbakır ziyareti sırasında söylediği “Diyarbakır’da vaka sayısı yüzde 49 azaldı” sözlerini de değerlendirdi. Turan, vaka sayılarının yeniden artmaya başladığını belirterek “İstatistik üzerinden bu değerlendirmeyi yapmış olabilir. Bizim gözlemlediğimiz, son bir haftadır azalma var değerlendirmeleri yapılıyor ama kamu hastanelerinin yatakları tam kapasite dolu, artan ya da azalan vakaları sadece PCR pozitif üzerinden kabul edemiyoruz, klinik ve radyolojik olarak da birlikte değerlendirmek lazım. Sadece PCR üzerinden yapılıyorsa muhtemelen 3 hafta önce 700’lerde iken şimdi 400’e inmiştir ama tekrar ortalama 500 civarında seyrediyor PCR pozitif. Bizim Sağlık Platformu olarak tespit edebildiğimiz enfekte olan sağlıkçı sayısı üzerinden görebiliriz. Şu anda 2 hafta içerisinde 114 sağlık çalışanı enfekte oldu” dedi.
Daha sonra söz alan TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, salgının tüm Türkiye açısından yıkıcı olmaya devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, ölümlerin bazılarının önlenebileceğini savunarak “Şu anda Türkiye'nin bir numaralı gündeminin pandemi olması gerekiyor. Dünya uğraşıyor bununla. Dünyada bir artış var ama Türkiye'de pandemi çok kötü yönetildi. İlimiz de kötü yönetilen yerlerin en başında geldi. Çok yıkıcı sonuçları oldu, toplum ve demokratik kitle örgütleri olarak alışmamamız gerekiyor buna. Biz Tabip Odası olarak açıklamalar yaptık, raporları yayınladık, bu ölümlerin bir kısmı önlenebilirdi. Türkiye genelinde rakamlar gizlenmeye çalışıldı, başarı algısı yaratıldı. Var olan gerçekliğin çok altında rakamlarla ifade ettiler. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının en az 10 katı hasta, 3 katı da vefat olduğunu düşünüyoruz. Bu sürecin şeffaf bu şekilde yürütülmesi gerekiyor. Biz ilimizde günde 800 hasta olduğunu arkadaşlarımızdan duyduk, biliyoruz artış hızında azalma olsa da salgın hala devam ediyor gelecek açısından endişeliyiz” diye konuştu.