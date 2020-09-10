Türk Tabipleri Birliği: "Ölümlerin Bir Kısmı Önlenebilir"

Corona salgınıyla ilgili iki aylık raporunu açıklayan Diyarbakır Tabip Odası, Corona Virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerin bir kısmının önlenebileceğini belirtti.

Online düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, şehirde günlük vaka sayısının ortalama 400 civarında olduğunu söyledi. Turan “Hastanelerden aldığımız bilgilere göre Diyarbakır’da bazı günler 650-700 olmak üzere ortalama 400-450 hastada PCR pozitifliği saptanmaktadır. 700’ün üzerinde hasta kliniklerde, 135’in üzerinde hasta yoğun bakım ünitelerinde yatmaktadır. Yine bu süreçte ulaşabildiğimiz kadarıyla 600’e yakın sağlık çalışanına, COVID-19 tanısı konulmuştur” dedi.

Turan, taleplerini ise şöyle sıraladı;

“-KHK’ lilerin durumunun görüşüldüğü OHAL komisyonları, pandemi bahanesiyle çok az sayıda dosya görüşmektedir. Pandemi öncesi ayda 4000 dosya görüşülürken, tüm pandemi boyunca 3000 civarında dosya sonuçlandırılmıştır. İlimizde KHK’yla ihraç edilen, 137 sağlık emekçisi bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin geri alımlarıyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.