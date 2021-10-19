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Türk Tabipleri Birliği (TTB) uyardı: Kusursuz fırtına olasılığı artıyor

19.10.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin yıkıcı etkisinin devam ettiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB), grip salgınına da dikkat çekerek "Bu yıl 'Covid-19 + İnfluenza = Kusursuz Fırtına' olasılığı ne yazık ki giderek artmaktadır" uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) uyardı: Kusursuz fırtına olasılığı artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 pandemisi ve grip salgınına ilişkin açıklama ve önerilerde bulundu.

“PANDEMİNİN YIKICI ETKİSİNİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

18 ayını geride bırakan COVID-19 pandemisinin yıkıcı etkisinin yaşanmaya devam ettiğini belirten TTB, içinden geçilen grip mevsiminde geçen yıla oranla maske kullanımı ve mesafe uyumundaki azalma yaşandığını belirterek, “Bu yıl ‘Covid-19 + İnfluenza = Kusursuz Fırtına’ olasılığı ne yazık ki giderek artmaktadır” açıklamasında bulundu.

TTB, Sağlık Bakanlığı'nı gerekli önlemleri almaya, başta risk grupları olmak üzere grip aşılarını sağlamaya ve tüm toplumu da COVID-19 aşılarını bir an önce tamamlamaya çağırdı.

“TÜRKİYE'DE 15-20 MİLYON KİŞİ RİSKLİ”

TTB, geçtiğimiz ay ‘COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları' ile ilgili bülten yayımlamıştı.

Bültenin sunumunda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Sağlık Bakanı'nın Aralık 2020'de 1 milyon 36 bin kişiye grip aşısı yapıldığı bilgisini verdiğini, oysa Türkiye'de 15-20 milyon kişinin riskli olduğunu belirterek, bu yıl COVID-19 önlemlerinin geçen seneye göre daha zayıf olmasının grip aşısının önemini daha çok artırdığını kaydetmişti.

Grip hastalığını ve gelişebilecek olumsuz sonuçları önlemenin tek ve en önemli yolunun aşılama olduğunu belirten Eroğulları, grip aşısı olması gereken öncelikli grupları sıralayarak, isteyen herkesin hızla ve ücretsiz olarak ekim ayı içinde aşılanması gerektiğini vurgulamıştı.

GRİP AŞISI OLMASI GEREKENLER SIRALANDI

Eroğulları'nın sıraladığı öncelikli gruplar ise şu şekilde:

Yaş: 5 yaş altı (özellikle 6 ay-2 yaş arası) çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler (Bazı kaynaklar 50 yaş üzerini riskli kabul etmektedir).

Gebeler: Gebeliğin son üç ayı Ekim-Mayıs arasında geçecek olanlar en risklidir.

Bağışıklığı baskılanmış kişiler: HIV, malign hastalıklar, ilaçlar…

Kronik akciğer hastalıkları (astım dahil),

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Kronik kalp hastalıkları (hipertansiyon hariç),

Renal hastalık (böbrek hastalıkları),

Hepatik (karaciğer hastalıkları),

Nörolojik (sinir sistemi )hastalıkları,

Hematolojik (kan) hastalıkları,

Metabolik hastalığı olanlar; DM, diyabet dahil…

Morbid obez kişiler (VKİ > 40).

18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanlar (Reye Sendromu riski nedeniyle).

Kendileri influenzanın ağır seyretme riski taşımasalar da yukarıdaki risk grupları ile yakın temasta olan kişiler (ev halkı, bakım verenler).

Sağlık çalışanları.

“GRİP AŞISI PARASIZ OLMALIDIR”

TTB, grip aşısı konusundaki taleplerini ise şöyle sıralıyor:

Grip aşısı herkese parasız yapılmalı; kimse satın almak zorunda bırakılmamalıdır.

Yeterli grip aşısı; aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde tedarik edilerek toplumun aşıya ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.

Grip aşısı ve grip hastalığı ile ilgili toplum bilgilendirilerek aşıya teşvik edilmelidir.

Grip sürveyansı daha kapsamlı yapılmalı, toplanan bilgiler haftalık aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Uygun sürveyans için yeterli alt yapılar (eğitim, test imkanları…) oluşturulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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