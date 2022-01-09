Türk Tabipleri Birliği, Turkovac'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili bilimsel verilerin açıklanmamasını eleştiren Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef almasının ardından, TTB'den bir açıklama daha geldi.

TTB Merkez Konseyi, Türkiye'de üretilen Covid-19 aşısı Turkovac tartışmalarıyla ilgili, "TTB, aşı çalışmalarına ve buna emek veren tüm bilim insanlarına minnettardır. İktidarın aşı konusunda da şeffaflıktan uzak bu tutumu ne yazık ki insanlarda 'aşı tereddüdü' oluşturmaktadır. Talebimiz çok açık ve nettir. İnsanların daha fazla aşı tereddüdü yaşamaması için tüm aşı çalışmaları ile ilgili verileri hızla kamuoyuyla paylaşın" açıklamasını yaptı.

TTB, "aşı çalışmalarını desteklemeyi toplumsal ve bilimsel bir sorumluluk olarak" gördüğünü vurgulayarak, daha önce yaptığı açıklamadaki Turkovac'a ilişkin eleştirileri tekrarladı. TTB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan Faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin ardından Acil Kullanım Onayı alınmalıdır."

"Pandemide yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz" ifadesine vurgu yapılan açıklamada ayrıca aşı üretiminde önemli bir rol oynayan "Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılmıştır?" sorusu da yöneltildi.

Erdoğan'dan TTB'ye: Yalancı, cambaz, sahtekârsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Karaman'da katıldığı toplu açılış töreninde, Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısı Turkovac'a dair bilimsel verilerinin açıklanmamasını eleştiren TTB'yi hedef almıştı. Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Turkovac aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Ya siz ne sahtekârsınız ya? Ne yalancısınız ya? Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok. Ama yapana da hep taş koydunuz. Yalancı, cambaz, sahtekârsınız" ifadelerini kullanmıştı.

TTB: Aşı yok, aşı olduğu iddia edilen solüsyon var

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, 5 Ocak'ta ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) acil kullanım onayı verdiği Turkovac aşısının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının olmadığını belirterek, "Bunun, bilimsel yayın haline gelmemesi durumunda bilimsel bilgi olarak kabul edilebilmesi mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda oldukça şeffaf davranması gerekiyor ve bu çalışmaların da hızlı bir şekilde bilimsel dergilerde yayınlanması gerekiyor ki bizim uzman kuruluşlarımız, pandemi çalışma grubumuz bu belgeleri inceleyerek Turkovac ile ilgili bir bilgi sunabilsinler. Çünkü ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Turkovac'a acil kullanım onayı verilmesi sonrasında da Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan TTB, şu sorulara yanıt verilmesini talep etmişti:

-Aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmaları bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmış mıdır?

-Acil Kullanım Onayı verilmeden önce aşının 'güvenli' ve 'etkili' olduğu konusunda bir rapor var mıdır?

-Bu aşının üretim tesislerinde İyi İmalat Uygulamaları (İİU-GMP) ve biyogüvenlik seviyesi (BSL 3) koşulları sağlanmış mıdır?

-Üretici ve tedarikçi firmalar hangileridir ve doz başına maliyeti nedir?

Turkovac'a acil kullanım onayı

Türkiye Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Bilimsel değerlendirmeler sonucunda" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen Turkovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştu.

ANKA, DW/JD,BW

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