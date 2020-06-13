HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk Tabipleri Birliği: "Vakalar Hafifledi Açıklamalarını Hayretle İzliyoruz"

Türk Tabipleri Birliği: "Vakalar Hafifledi Açıklamalarını Hayretle İzliyoruz"

13.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Salgın boyunca hükümeti süreci şeffaf yönetmemekle suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), eleştirisini yineledi, "Vakalar hafifledi’ açıklamalarını hayretle izliyoruz!” dedi

Türk Tabipleri Birliği: "Vakalar Hafifledi Açıklamalarını Hayretle İzliyoruz"

Salgın boyunca hükümeti süreci şeffaf yönetmemekle suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), eleştirisini yineledi. Salgının üçüncü ay değerlendirmesini yapan TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Yürütme Kurulu, salgının sırlarla yönetildiğini savundu; “'Vakalar hafifledi’ açıklamalarını hayretle izliyoruz!” dedi.

TTB, “Türkiye’de İlk Hasta Duyurusundan Bugüne… Salgında Neredeyiz?” başlığıyla, salgının ilk 3 ayının değerlendirildiği online bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, şu ana kadar 5 bine yakın kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yoğun bakımda olduğunu, her gün bine yakın vaka tespit edildiğini ve ölenler arasında 43 sağlık çalışanının olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının durumlarıyla ilgili sessizliğini koruduğunu söyleyen Adıyaman, “Salgın sırlarla yönetiliyor” dedi.

Toplantıya katılan TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Cavit Işık Yavuz’sa salgının uzun dönemli sosyal etkilerinin henüz başlangıcında olunduğunu savundu. “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izlediklerini söyleyen Yavuz, buna ilişkin bir kanıt olmadığını, var olan akademik çalışmaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu vurguladı.

"İlk dalgayı tam olarak bastıramadık”

TTB, Türkiye’de vakaları tespit etmek için kullanılan PCR test sonucu negatif çıkan ancak hastalık belirtisi gösterdiği için tedavi alan kaç kişinin olduğunun bilinmediğini de vurguladı ve Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda da şeffaf davranmamakla eleştirdi. Basın açıklamasında "Türkiye’de salgın süreci yönetimi, katılımcılıktan ve veri paylaşımından uzak, epidemiyoloji biliminin salgın yönetiminde gereksinim duyduğu hiçbir veriyi ve analizi paylaşmayan, ne ölçüde kanıta dayalı yürütüldüğü belli olmayan bir biçimde ilerliyor” denildi.

TTB ayrıca “İlk dalgayı tam olarak bastırabilmiş değiliz. Salgının kontrol altına alınabildiğine dönük bir kanıt yok. Salgın eğrisinin tepe noktasına ulaştıktan sonra çıktığı hızla iniş göstermemesi ve özellikle 11 Mayıs’taki erken açılmanın ardından doğrulanmış olgu sayılarındaki kümelenmeler ve yurt çapında çok sayıda ilan edilen karantina uygulamaları salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğunu gösteriyor. Adına normalleşme denilen bu yeniden açılma sürecinde sağlık hizmetlerinin yeniden planlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Diyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyorDiyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti

Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Diğer Haberler
Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki çocuk park etmek isteyen minibüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! 3 çocuk feci şeci şekilde can verdi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'lılara gözaltı

Sınır ötesinde gözaltına alındılar

Diyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Diyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korkutan yangın!

Manisa'daki cinayette kiralık katil itirafı

Manisa'daki cinayette kiralık katil itirafı

Oltaya köpek balığı takıldı

Balıkçıların oltasına takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.