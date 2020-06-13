Türk Tabipleri Birliği: "Vakalar Hafifledi Açıklamalarını Hayretle İzliyoruz"

Salgın boyunca hükümeti süreci şeffaf yönetmemekle suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), eleştirisini yineledi. Salgının üçüncü ay değerlendirmesini yapan TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Yürütme Kurulu, salgının sırlarla yönetildiğini savundu; “'Vakalar hafifledi’ açıklamalarını hayretle izliyoruz!” dedi.
TTB, “Türkiye’de İlk Hasta Duyurusundan Bugüne… Salgında Neredeyiz?” başlığıyla, salgının ilk 3 ayının değerlendirildiği online bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, şu ana kadar 5 bine yakın kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yoğun bakımda olduğunu, her gün bine yakın vaka tespit edildiğini ve ölenler arasında 43 sağlık çalışanının olduğunu hatırlattı.
Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının durumlarıyla ilgili sessizliğini koruduğunu söyleyen Adıyaman, “Salgın sırlarla yönetiliyor” dedi.
Toplantıya katılan TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Cavit Işık Yavuz’sa salgının uzun dönemli sosyal etkilerinin henüz başlangıcında olunduğunu savundu. “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izlediklerini söyleyen Yavuz, buna ilişkin bir kanıt olmadığını, var olan akademik çalışmaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu vurguladı.
"İlk dalgayı tam olarak bastıramadık”
TTB, Türkiye’de vakaları tespit etmek için kullanılan PCR test sonucu negatif çıkan ancak hastalık belirtisi gösterdiği için tedavi alan kaç kişinin olduğunun bilinmediğini de vurguladı ve Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda da şeffaf davranmamakla eleştirdi. Basın açıklamasında "Türkiye’de salgın süreci yönetimi, katılımcılıktan ve veri paylaşımından uzak, epidemiyoloji biliminin salgın yönetiminde gereksinim duyduğu hiçbir veriyi ve analizi paylaşmayan, ne ölçüde kanıta dayalı yürütüldüğü belli olmayan bir biçimde ilerliyor” denildi.
TTB ayrıca “İlk dalgayı tam olarak bastırabilmiş değiliz. Salgının kontrol altına alınabildiğine dönük bir kanıt yok. Salgın eğrisinin tepe noktasına ulaştıktan sonra çıktığı hızla iniş göstermemesi ve özellikle 11 Mayıs’taki erken açılmanın ardından doğrulanmış olgu sayılarındaki kümelenmeler ve yurt çapında çok sayıda ilan edilen karantina uygulamaları salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğunu gösteriyor. Adına normalleşme denilen bu yeniden açılma sürecinde sağlık hizmetlerinin yeniden planlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.