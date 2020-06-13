Türk Tabipleri Birliği: "Vakalar Hafifledi Açıklamalarını Hayretle İzliyoruz"

Salgın boyunca hükümeti süreci şeffaf yönetmemekle suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), eleştirisini yineledi. Salgının üçüncü ay değerlendirmesini yapan TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Yürütme Kurulu, salgının sırlarla yönetildiğini savundu; “'Vakalar hafifledi’ açıklamalarını hayretle izliyoruz!” dedi.

TTB, “Türkiye’de İlk Hasta Duyurusundan Bugüne… Salgında Neredeyiz?” başlığıyla, salgının ilk 3 ayının değerlendirildiği online bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, şu ana kadar 5 bine yakın kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yoğun bakımda olduğunu, her gün bine yakın vaka tespit edildiğini ve ölenler arasında 43 sağlık çalışanının olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının durumlarıyla ilgili sessizliğini koruduğunu söyleyen Adıyaman, “Salgın sırlarla yönetiliyor” dedi.

Toplantıya katılan TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Cavit Işık Yavuz’sa salgının uzun dönemli sosyal etkilerinin henüz başlangıcında olunduğunu savundu. “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izlediklerini söyleyen Yavuz, buna ilişkin bir kanıt olmadığını, var olan akademik çalışmaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu vurguladı.