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Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

08.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için Türkiye'de yapılması planlanan aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olmaya çağırdı.

TTB'den yapılan açıklamada, Bilim Kurulunun 2 Aralık 2020'deki toplantısı sonrası, aşılar ve Türkiye'deki aşılama süreçleriyle ilgili yapılan açıklamaya rağmen, kamuoyunda belirsizliğin sürdüğü vurgulanarak, aşının, ne kadar sürede, kaç doz, öncelikle kimlere yapılacağı, aşılama ile ilgili programlarının olup olmadığının hızla toplumla paylaşılması istendi.

Ülkelerin, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Etik Bildirgesinin belirlediği etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız kuruluşların aşı ruhsatlandırma çalışmalarına uygunluk verebildiği, ancak şu ana kadar uluslararası bağımsız denetleyici kuruluşlar tarafından ruhsatlandırılmış ve klinik deneme dönemini bitirmiş bir aşı çalışmasının bulunmadığı aktarılan açıklamada, bu nedenle bazı uyarı ve talepleri paylaşma gerekliliği duyulduğu ifade edildi.

"Aşıların hangi ülkede üretildiği, üreten firmanın hangisi olduğu bir önem taşımamaktadır." değerlendirmesi yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

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"Kovid-19 aşısının bizler için önem taşıyan yanı, bilimsel ve etik kurallara uygun ruhsatlandırılmış olması, tüm dünyada ve Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde ulaştırılmasıdır. Aşının Ar-Ge çalışmalarından ruhsatlandırılıp sunulmasına, soğuk zincirle taşınmasından dağıtımı yapılarak uygulanmasına kadar her basamağı gündelik politikanın, rekabetin ve ticaretin konusu dışında tutulmalıdır. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığının herhangi bir Kovid-19 aşısı için önceden anlaşma/sözleşme imzalaması, bir kamu kurumu olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üzerinde de siyasi baskı nedeni olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı, aşıların ruhsatlandırma süreçlerini, etkili ve güvenli olduklarına ait belgeleri, kamuoyuyla, basınla ve emek-meslek örgütleriyle şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır."

Türk Tabipleri Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesinde yer alan 219 Kovid-19 aşısı adayının Ar-Ge çalışmalarını, klinik deneme aşamasına geçenlerin faz çalışmalarını ve ruhsatlandırma aşamalarını büyük bir titizlikle takip ettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'de uygulanacak her aşının da inceleneceği ve toplumun bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığını, nasıl bir Kovid-19 aşı politikası izleyeceği ile ilgili kamuoyunu bilgilendirecek bir toplantı düzenlemeye, bilim insanlarının talep ettikleri verileri paylaşmaya, aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olmaya çağırıyoruz. Sağlık gibi aşı da toplumun tüm kesimlerinin hiçbir bahaneye yer vermeyecek şekilde ücretsiz yararlanacağı bir haktır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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