HABER

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk'ta

DIRAÇ (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Gemisi, Arnavutluk'un batısındaki Dıraç Limanı'na demirledi.

Türkiye'de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ve mürettebatı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer'in yanı sıra Arnavut askerleri ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri temsilcileri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 139 metre uzunluğunda olan, aralarında Deniz Harp Okulu'ndan 220 öğrencinin de bulunduğu 400 kişilik mürettebata sahip TCG Bayraktar'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla bu akşam resepsiyon düzenlenecek.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliğini arttırarak Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim sağlama amaçlı olduğu belirtildi.

Farklı yerel kurum temsilcileri tarafından ziyaret edilmesi beklenen gemi, 18 Temmuz'da İtalya'ya gitmek üzere Dıraç Limanı'ndan ayrılacak.

Daha önce TCG Sakarya, TCG Preveze ve TCG GÜR S-357 denizaltıları ile TCG Oruçreis (F-245) fırkateyni de Arnavutluk'u ziyaret etmişti.

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
Şehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandı
Hamile kadının darbedildiğini öne sürdüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktıHamile kadının darbedildiğini öne sürdüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Dıraç TCG Bayraktar(L-402)

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.