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Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Barselona'da 3 gün kalan TCG Bayraktar gemisinde üst düzey katılımlı resmi bir davet verildi

MADRİD (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencilerinin açık deniz eğitimi aldığı Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, 3 gün süren ziyaretinin ardından İspanya'nın Barselona kentinden ayrıldı.

Moll Barselona Nord limanına üç gündür bağlı 139 metre uzunluğundaki TCG Bayraktar (L-402) gemisinde, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen halk ziyaretleri ve ardından gerçekleştirilen resmi kokteyl büyük ilgi gördü.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ile TCG Bayraktar Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör'ün ev sahipliğinde düzenlenen resmi davete, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Silahlı Kuvvetler Madrid Ataşesi Deniz Albay Özgür Bükülmez, Katalonya Vali Yardımcısı Carlos Prieto Gomez ile Katalonya yerel yönetimlerden yetkililer ve İspanya Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey temsilciler katıldı.

Deniz Harp Okulu'ndan 220 öğrencinin de olduğu 400 kişilik mürettebatı bulunan TCG Bayraktar gemisinde verilen davet sırasında, bayrak indirme töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Arnavutluk, İtalya ve İspanya liman ziyaretlerini tamamlayan TCG Bayraktar'ın bir sonraki durağının Tunus olacağı bildirildi.

Toplam 29 gün süren açık deniz eğitimi alan askeri öğrenciler, bu süreçte taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunmayla makine ve gemicilik eğitimleri alıyor.

Askeri öğrencilerin eğitiminin 9 Ağustos'ta Muğla'da son bulması öngörülüyor.

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Barselona İspanya Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Gemisi Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay

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