Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın, '15 Temmuz'u anlamak' konulu panelde FETÖ'cülerle ilgili açıklamaları tepki çekmişti. Yaramış, panelde yaptığı konuşmada "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor." demişti.