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Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, görevinden istifa etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?

NE OLMUŞTU?

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın, '15 Temmuz'u anlamak' konulu panelde FETÖ'cülerle ilgili açıklamaları tepki çekmişti. Yaramış, panelde yaptığı konuşmada "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor." demişti.

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