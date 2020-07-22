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  4. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış istifa etti

22.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

15 Temmuz ile ilgili sözleri tepki çeken Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof.

Dr. Ahmet Yaramış, görevinden istifa etti.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri tepki çeken Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış görevinden istifa etti.

TTK'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'ndan istifa etmiştir" denildi.

Ne demişti?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, 14 Temmuz'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yaramış'ın bu sözleri hem siyasette hem de kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yaramış tepkilerin ardından özür dileyerek pişman olduğunu belirtmiş, eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isterse istifa edebileceğini açıklamıştı.

DHA, DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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