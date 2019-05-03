Türk Tarih Kurumu Tanıtım Tırı Samsun’da

Millî Mücadele’nin 100. yılında Karadeniz’de gerçekleşen işgal ve mücadeleyi anlatmak amacıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumu tanıtım tırının son durağı Samsun oldu. Tanıtım tırı 2 Mayıs’ta Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Karadeniz’de Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları” ve “Karadeniz’de Millî Mücadele” belgesellerinin gösterildiği tanıtım tırında ücretsiz olarak dağıtılan broşür ve CD’lerle yakın dönemde bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekiliyor. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Karadeniz’in işgali ve Pontusçu çetelerin faaliyetlerinin anlatıldığı yayınlarda, Karadeniz’de Millî Mücadele’nin örgütleniş süreci de detaylı olarak gösteriliyor.

Nisan ayı içerisinde Rize’de başladığı yolculuğunu 3 Mayıs’ta Samsun’da tamamlayacak olan tanıtım tırında öğrenciler, Kurum tarafından yayımlanan diğer eserleri de inceleme ve satın alma fırsatı buluyor.



