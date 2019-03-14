Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi İstiklal Şairini Panelle andı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Anadolu Mektebi iş birliğiyle 12 Mart’ta “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. Yılında İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy” başlıklı panel düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen panelde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy’a dair sunumlar yapan öğrenciler, onun şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada istiklal kavramının içtimai yönüne dikkat çekerek, istiklal kavramının haysiyet ve şeref gibi kavramlar olmadan anlaşılamayacağını ifade etti. Türk milletinin, istiklal için yaşayan bir millet olduğunu tarih boyunca defalarca gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, “Bu milletin içinden çıkmış bazı yiğit evlatlar istiklale ulaşmaya önderlik etmiştir. Mehmet Akif de bu isimlerden biridir. O bir dava adamı, kültür şahsiyetidir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencisi Sami Kavurmacıoğlu’nun başkanlığını yaptığı panele geçildi. Panelde, "Milli Mücadelede Bir Dava Adamı" başlıklı bir sunum yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ahmet Fatih Şentürk, Akif’in istiklale dair sağlam inancının onu Milli Mücadele döneminde halkı mücadeleye katılmaya çağıran vaazlar vermeye yönlendirdiğini vurgularken, panelin diğer konuşmacısı Abdülkerim Alma "Mehmet Akif’in Şiir Anlayışı ve İstiklal Marşı" konulu sunumunda, İstiklal Marşı’nı yazmadan önce Akif’in milletiyle bütünleştiğini, bundan dolayı marşı kendi eseri olarak değerlendirmediğini dile getirdi.

Diğer panelistlerden Leyla Nur Tongün "Vatan, Çanakkale Destanı ve Akif" başlıklı konuşmasında, Akif’in şiirlerinde en belirgin unsurlardan olan vatan ve millet sevgisinin, onun Çanakkale Şehitleri Destanı eserinde en net yansımasını bulduğuna dikkat çekerken, Aslıhan Balta ise "Asım’ın Nesli" konulu sunumunda Akif’in, vatanseverlik, çalışkanlık, güçlü bir ahlaka ve zihne sahip olma gibi özelliklere sahip olarak yetişeceğini umduğu gençliğe dair konuştu.

Panelin ardından etkinliğe dair değerlendirme yapan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Anadolu Mektebi Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş gençlerin Mehmet Akif okumalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, genç neslin Mehmet Akif’i çok iyi okuması ve anlaması gerektiğini, bunun tarih bilinci açısından önemli olduğunun altını çizdi. Hekimoğlu, "Akif’in çizdiği Asım burada. İstikbali ve istiklali uğruna canını hiçe sayarak feda edecek ve damarlarındaki asil kanının heyecanıyla yaşayan sizler buradasınız. Sizleri görüp, bu gençlikten ümitsiz olmak yanlış olur. Milletine ve milletinin geleceğine inanan, 15 Temmuz gecesi 15-18 yaşlarında çocukların, ömürlerinde darbe görmedikleri halde ’darbe oluyor’ diye sokağa çıkmalarını neyle izah ederiz? İşte bu milletin siz asil evlatları; ruhuyla, aklıyla gerçekten kendisini ülkesine, davasına adamış gençlersiniz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan oldukça anlamlı bir günde, anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti duyduğunu ifade ettiği konuşmasında “Memleketin var olma savaşı içinde Akif’in ortaya çıkışı tesadüfi değildir” dedi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ise Akif’in karakterinin onunu en büyük eseri olduğunu söyledi. Anadolu Mektebi bünyesinde 2020 yılında yoğun bir şekilde Mehmet Akif Ersoy okumaları yapılacağını söyleyen Güçlü, kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ise İstiklal Marşı’nın ruh dünyasının öğrenciler tarafından güzel bir şekilde özetlendiğini dile getirdiği konuşmasında, “Milli Mücadele’de bir dava adamı olarak Akif’in verdiği vaazlar ve halkı harekete geçirmek için yaptığı çalışmalardan bahseden ve nerelerde nöbet tutulur nasıl bir dava adamı olunur bizzat onun hayatından tanıklarla bizlere hatırlatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

