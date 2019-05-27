Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kıbrıs’ta ortak etkinlikler düzenleyecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iki kurum tarafından önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılması planlanan projeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Lefkoşa’da düzenlenen “Hala Sultan Kitap Günleri”nin açılışı sonrası bir araya gelen Prof. Dr. Turan ve Prof. Dr. Benter, Kıbrıs vakıfları, kapalı Maraş vakıfları ve Kıbrıs’ta kadın vakıfları konularında ortaklaşa yapılacak etkinliklerin hazırlık çalışmaları hakkında fikir teatisinde bulundu. Görüşmede projelerin gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında görev paylaşımı da yapıldı.

