Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, basında yer alan "Anıtkabir ziyaretinin 18. Türk Tarih Kongresi programından çıkarıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, resmi programda yer alan Anıtkabir ziyaretinin kongrenin gerçekleştirildiği 1 Ekim sabahı yapıldığını bildirdi. Turan, hafta başında Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre öncesinde "iki farklı davetiye bastırıldığı ve ilk davetiyede yer alan Anıtkabir ziyaretinin ikinci davetiyeden çıkarıldığı"na ilişkin basındaki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında dört yılda bir gerçekleştirilen Türk tarih kongrelerinin 87 yıldır belli aralıklarla düzenlendiğine işaret eden Turan, şöyle devam etti: "18. Türk Tarih Kongresi'nin hazırlıkları bir yıl önceden başlamıştır. 1 Ekim 2018 tarihinde başlaması tasarlanan kongre programının ilk maddesi, Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyarettir. Ziyaret Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Anıtkabir Komutanlığı görevlisi öncülüğünde, kongrenin katılımcılarından oluşan tarihçi bilim insanları ile 1 Ekim 2018 tarihinde saat 09.00'da gerçekleştirilmiştir. Ziyaret tüm kuralları ile gerçekleştirilmiş, ayrıca Misakımilli Kulesi'ndeki özel deftere Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından bir mesaj yazılıp imzalanmıştır."

- "Hilafıhakikattir" Turan, Türk Tarih Kurumunun etkinliğin açılışından günler önce Anıtkabir Komutanlığı ile resmi yazışmaları tamamlayarak Anıtkabir ziyaretini açılış programına koyduğuna, ayrıca ziyaretin kurumun internet sayfasında yer aldığına işaret etti. Basılan kitapçıkta programın saat 09.00'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağının açıkça belirtildiğini ve bu resmi hazırlığın hiçbir tesir altında kalmadan, değiştirilmeden ve aksamadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Turan, açıklamasında şunları kaydetti: "Anıtkabir'i ziyaret, kongrenin genel programında hep olmuş, kongre katılımcılarına günlerce önceden bildirilmiştir. Bu konuda ulusal basından bir gazetede yer alan, kurumumuzun programına yönelik yanıltıcı, toplumu devlet kurumuna karşı tahrik amaçlı ve kamplaştırmaya dönük tematik hedefle dolu geniş manşet haberi tamamen hilafıhakikattir. Söz konusu gazetenin manşetinde verilen, Anıtkabir ziyaretini içeren ilk görsel, eski tarihli olan ve tüm katılımcılara verilen davetiyedir. Bu davetiyede belirtilen Anıtkabir ziyareti bütün uygulamaları ile yerine getirilmiştir. Haberde ikinci davetiye olarak sunulan görsel ise kongrenin saat 11.00'de başlayacak olan açış konuşmalarının, kongrenin yapılacağı otelden Cumhurbaşkanlığındaki salona alındığına dair mekan değişikliğini bildiren bir duyurudur.