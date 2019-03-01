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Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı arasında arkeolojik kazıların desteklenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı opera hizmet binası konferans salonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı arasında arkeolojik kazıların desteklenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı opera hizmet binası konferans salonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy protokolün kapsamına dair bilgi verdi.
Protokol doğrultusunda arkeolojik kazıların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini mümkün kılacak kaynağın sağlanacağını belirten Bakan Ersoy, bu kazılarda elde edilen buluntuların ziyarete açılmasıyla bir süre sonra bu alanların kendi gelirlerini oluşturan ve kendi kendilerine yeten ekosistemler haline gelebileceğini kaydetti. Projenin diğer bir hedefinin ise alanda çalışan uzman personelin kapasitesinin artırılması olduğunu belirten Ersoy, projenin kapsamının her yıl genişletilmesiyle 2023 yılına kadar arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi ve restoratörlük alanlarında binden fazla uzman ve 3 binden fazla işçiye istihdam olanağı sağlanacağını dile getirdi.
Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğini gün ışığına çıkaracak arkeolojik araştırmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak olan protokolün önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesiyle, yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan 20 arkeolojik kazı çalışmasının yıl boyunca sürdürülmesi mümkün olacak.
İmzalanan protokole Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül katıldı.

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle arkeolojik kazılar yıl boyunca sürdürülecek

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