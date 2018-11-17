"Türk tarihinden çok mükemmel film ve diziler yapılabilir"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, Türk dizi ve sinema sektörüne ilişkin, "Türk ve Osmanlı tarihi çok zengin bir kültüre ve geçmişe sahip. Film ve dizilerin konusu bunun üzerine kurulursa her ülkeye satabilirsiniz. Çünkü inanılmaz güzel hikayeler var sizin kültürünüzde. Bence bu konulardan çok mükemmel film ve diziler yapılabilir." dedi.

Hollywood filmlerinin yanı sıra Türkiye'de de "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" dizilerinde rol alan aktör Reshad Strik, Hasan Kalyoncu Üniversitesince düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali'ne katılmak için geldiği Gaziantep'te, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Strik, Avustralya'da 2004'de üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre tiyatro oyunlarında rol aldığını ve televizyon programları yaptığını ifade etti.

Hollywood'dan teklif alınca Los Angeles'e gittiğini ve orada 6 filmde oynadığını anlatan Strik, "Birgün Bosna Hersek'e ziyaret için gittim ve orada eşimle tanıştım. Sonra çok sık gidip gelmeye başladım. Bu arada Türkiye'den birkaç diziden teklif geldi. Bunun üzerine Türkiye'ye geldim ve burada çok güzel zaman geçirdim. Burada Türkçe'de öğrendim. Şu an Saraybosna'da yaşıyorum ve orayı çok seviyorum." diye konuştu.