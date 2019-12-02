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Türk tarihinin ilk kadın mitinginin 100. yılı Kastamonu’da kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Katomonu’nda 10 Aralık 1919 yılında işgal devletlerine karşı düzenlenen “İlk Türk Kadın Mitinginin” 100.

Katomonu’nda 10 Aralık 1919 yılında işgal devletlerine karşı düzenlenen “İlk Türk Kadın Mitinginin” 100. yıl dönümü düzenlenecek olan etkinlikle kutlanacak.
Kastamonu’nda 10 Aralık 1919 yılında kadınlar tarafından işgal devletlerine karşı düzenlenen ve Türk tarihinin ilk kadın mitingi olma özelliğini taşıyan mitingin 100. yılında düzenlenecek olan etkinlikle kutlanacak. Etkinliğin sunuculuğunu Özlem Yıldız’ın yapacağı etkinlikte Alişan ve Hülya Polat sahne alacak.
Komite Başkanı Olcay Ayvaz Çuhadar, “Kurtuluş savaşı için 19 Mayıs 1919 Atatürk’ümüzün Samsun’a çıkışı kadar Kastamonu da 10 Aralık 1919’da Türk kadınlarının özellikle Kastamonulu kadınların yaptığı direnişe karşı yaptıkları miting de önemlidir. Çünkü dünya da ve Türkiye’de ilk kadın mitingi olma özelliğini taşıyor. Bu pek fazla bilinmiyordu. Sağ olsun Başkanımız Galip Bey de bunu lanse ederek yüzüncü yılına görkemli bir organizasyon tertipledik. Bu organizasyonun başında olmak çok güzel bir duygu. Şerife Bacı gibi bende Çakır Emine’nin öz torunuyum benim de ninem bir İstiklal savaşı gazisi o yüzden bu bir kadın olarak çok önemli” dedi.

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