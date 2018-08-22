HABER

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğunu bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

FGJ

GÜMÜŞHANE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız." diye konuştu.

11

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRI EMRİNİ VERDİ

Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor.

12

AA

PARTNERSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümüSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümü
Müzik yediklerimizin ve içtiklerimizin tadını nasıl etkiliyor?Müzik yediklerimizin ve içtiklerimizin tadını nasıl etkiliyor?
Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Kürtün terör TSK PKK

En Çok Okunan Haberler

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elinize sağlık aslanlar. Allah yardımcınız olsun.
Diğer Haberler
Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.