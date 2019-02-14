Türk Tasarımcılar ve Mankenler New York Moda Haftası'nda

Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları, bu yıl 8-16 Şubat tarihleri arasında yapılan New York Moda Haftası'nda sonbahar-kış koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla paylaşmaya son hızla devam ediyor. Son yıllarda giderek büyüyen ve uluslarası tasarımcıların katılımlarıyla renklenen Moda Haftası’na bu yıl birçok Türk tasarımcı ve manken katıldı.
İki yıl önce New York Moda Haftası’na katılan ilk Türk tasarımcı olan Hakan Akkaya, bu yıl bir kez daha New Yorklu modaseverlere tasarımlarını sundu. 2017 yılında "Freedom-Özgürlük" temalı defile modaseverlerden büyük ilgi görmüş, 108 parça tasarımının tanıtıldığı defilede, Çağla Şikel baş manken olarak podyuma çıkmıştı. Bu yıl ise Akkaya, Glam Rock temalı koleksiyonunu Spring Stüdyoları’nda haftasonu yaptığı defileyle tanıttı.
Bu yıl Akkaya’nın haricinde moda haftasına katılan Gökhan İldeniz, Buket Özkalfalar, Fırat Neziroğlu ve Ece Kavran ise grup olarak yaptıkları defileyle Türkiye’yi New York’ta tanıtan modacılar arasında yer aldı. Tasarımcıların dışında mankenler Çağla Şikel ve Didem Soydan bu iki defilede tasarımları tanıtmak için görev aldı.
VOA Türkçe’yle defilelerin ardından konuşan, New York’ta 7 yıldir moda fotoğrafçılığı ve son üç yıldır da casting direktörü olarak çalışan Sinem Yazıcı New York Moda Haftası’na katılan Türk modacıların sayısının artması konusunda “Bu Türk modası adına çok başarılı ve gurur verici bir olay. Türkler NYFW’i fethediyor diyebiliriz” diyor.
Geleneksel dokuma ve süsleme sanatlarının modernize edilmiş örnekleriyle Anadolu giysi kültüründen esinlenerek tasarladığı erkek koleksiyonunu grup defilesinde tanıtan Fırat Neziroğlu “Koleksiyonunu izleyicilerin gözünden görmenin çok keyifliydi!” diyerek tasarımcı New York moda haftasına katılmanın heyecan verici olduğunu belirtiyor.
“New York moda haftasına katılmak harika bir his, umuyorum bu defile sadece bir başlangıç olmuştur” diyen Ece Kavran bu defilede tanıttığı koleksiyonunun otobiyografik bir çalışma olduğunu, kendi iç dünyasının değişik katmanlarından ögeleri bir araya geldiğini belirtiyor.
Bir tasarımcının defilesinin bile aylar suren çalışmaların ardından ortaya çıktığı moda haftasında grup defilesi yapmanın zorluklarını anlatan Yazıcı'ya göre bu iş karmaşık ve stresli olabiliyor.
“Casting’leri tüm tasarımcılarla birlikte yaptık. Herkes kendi tasarımına uygun modeli seçti, ancak bazı çok beğenilen mankenler tasarımcılar tarafından ortak kullanıldı. Bu da, sahne arkasındaki stres ve karışıklık seviyesini biraz arttırdı” diyor Yazıcı.
Sokak modasını yansıtan avangart kıyafetlerden oluşan koleksiyonuyla ilk kez New York Moda Haftası’na katılan Buket Özkalfalar ise defilenin ardından “heyecanlıydı ve müthiş haz verdi!” seklinde yorum yapıyor.
Türk tasarımcıların moda haftası öncesinde yapmaları gereken tüm hazırlıkları, casting ve fitting’ler Turkish Trade Center binasında yapılırken, defileler moda haftası çerçevesinde seçilen değişik mekanlarda gerçekleşti.
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