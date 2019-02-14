Türk Tasarımcılar ve Mankenler New York Moda Haftası'nda

Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları, bu yıl 8-16 Şubat tarihleri arasında yapılan New York Moda Haftası'nda sonbahar-kış koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla paylaşmaya son hızla devam ediyor. Son yıllarda giderek büyüyen ve uluslarası tasarımcıların katılımlarıyla renklenen Moda Haftası’na bu yıl birçok Türk tasarımcı ve manken katıldı.

İki yıl önce New York Moda Haftası’na katılan ilk Türk tasarımcı olan Hakan Akkaya, bu yıl bir kez daha New Yorklu modaseverlere tasarımlarını sundu. 2017 yılında "Freedom-Özgürlük" temalı defile modaseverlerden büyük ilgi görmüş, 108 parça tasarımının tanıtıldığı defilede, Çağla Şikel baş manken olarak podyuma çıkmıştı. Bu yıl ise Akkaya, Glam Rock temalı koleksiyonunu Spring Stüdyoları’nda haftasonu yaptığı defileyle tanıttı.

Bu yıl Akkaya’nın haricinde moda haftasına katılan Gökhan İldeniz, Buket Özkalfalar, Fırat Neziroğlu ve Ece Kavran ise grup olarak yaptıkları defileyle Türkiye’yi New York’ta tanıtan modacılar arasında yer aldı. Tasarımcıların dışında mankenler Çağla Şikel ve Didem Soydan bu iki defilede tasarımları tanıtmak için görev aldı.