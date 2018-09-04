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Türk tasarımcıların eserleri Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:32 | Son Güncelleme

Brüksel'de Türk tasarımcıların eserleri sergilenmeye başlandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türk tasarımcıların eserleri sanatseverlerle buluştu.

"Brüksel Design September" etkinlikleri kapsamında, AB Daimi Temsilciliğinde Türk tasarımcıların çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

"Tasarımla yaşamı iyileştirme (Feed)" isimli serginin açılışında konuşan AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Tüm bu genç Türk tasarımcılar ve küratörler, bizim dikkatimizi gündelik hayatımıza ve etrafımızdaki şeylere odaklanmaya zorluyor." dedi.

Bulc, tasarımcıların kırsal alanlara daha fazla odaklanması gerektiğini belirterek, "Tasarım gerçekten çok önemli ve buna toplumumuzda uygun bir yer sağlama sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile çok sayıda davetli katıldı.

Küratörlüğünü Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk'ün üstlendiği, Türk Hava Yollarının desteklediği sergi, "yereli küresele tercüme etme, mekanın yaratıcı kullanımı ve ileri dönüşüm" temaları etrafında şekilleniyor.

Ömer Pekin ve Pınar Akkurt'un kavanoz kapaklarından kilim motifi, şişe açacağı, tasarım kutu ve süsleri gibi eserlerinin yer aldığı sergi 30 Eylül'e kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Daimi Temsilciliği Belçika Brüksel sergi tasarım Violeta Bulc

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