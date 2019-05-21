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Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Romanya kıyı koruma görevlileri, Köstence yakınlarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesini birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3’ünün hafif yaralandığını duyurdu. Yaralılar Kıyı Koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi.

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Romanya Kıyı Koruma görevlileri, Entegre Gözlem Sisteminin (SCOMAR) Karadeniz’de yaptığı gözlemde sabah 6.50 civarında Köstence’nin doğu tarafından 52 deniz mili uzaklıkta Romanya karasularında balık tutma faaliyetinde bulunan bir tekne tespit ettiğini açıkladı.

Açıklamada, derhal MAI 2112 kıyı koruma botunun Türk bayraklı, üzerinde ‘Baba Şenol’ yazılı botun peşine düştüğü, sözlü ikazlara bir cevap alınmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, takip manevraları sırasında ışık, ses, radyo sinyali gibi meşru irtibat yollarıyla Türk balıkçı teknesiyle irtibatın korunmaya çalışıldığı, daha sonra ikaz ateşe açıldığı belirtildi.

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Hızlı Kurtarma botunun yardımına iki Kıyı Koruma botunun da eşlik ettiği belirtildi. Türk balıkçı teknesinin takibinde hava aracının da kullanıldığı kaydedildi.

Saat 14.40’ta Türk balıkçı teknesinin durdurulduğu ve sınır koruma muhafızlarının tekneye yaklaşarak balıkçıların Romanya Kıyı Koruma botuna alındığı belirtildi.

Türk balıkçı teknesindeki 8 balıkçıdan 3’ünün seken kurşunlarla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 2'sinin bacağından, birinin de kalçasından yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Mangalya limanına getirilen yaralı Türk balıkçılarının Köstence Ambulans servisi tarafından bir sağlık birimine götürüldüğü belirtildi. İçindeki balıkçılık teçhizatı ve balıkların ağırlığı ve yaptığı hızlı manevralar yüzünden Türk balıkçı teknesinin battığı kaydedildi.

Köstence Kıyı Koruma’nın, Köstence Mahkemesinden savcılarla olayı araştıracağı belirtildi.

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PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANI: 3 YARALI VAR

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Saim Tandoğan, Ordulu balıkçıların uluslararası karasularda kalkan avı yaptığı sırada Romanya Sahil Güvenlik ekipleri ile sıkıntı yaşadığını belirterek, olayda 3 balıkçının yaralandığını söyledi.

Tandoğan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kalkan avı için Perşembe ilçesinden giden balıkçıların Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu kayıklarının batırıldığını ifade etti.

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Sevindirici tarafın yaşanan olayda can kaybının olmaması olduğunu kaydeden Tandoğan, "3 balıkçımız yaralandı. Şu anda onların tedavileri Köstence'deki hastanede sürüyor. Geriye kalan 5 kişinin durumu iyi. Olayda sadece mal kaybı ve yaralı var. İnşallah bir daha olmaz." dedi.
Olayın ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun devreye girdiğini ve konuyla ilgilendiğini aktaran Tandoğan, "Kendileri ile görüşmelerimizi yaptık. Onları getirmeye çalışıyoruz. Başkonsolosluğumuz da gerekli işlemleri yaptı." diye konuştu.

Yaralı balıkçılara geçmiş olsun dileklerini ileten Tandoğdu, "Ailelerinin de merakla beklediklerini biliyoruz. Biz kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Merak etmesinler, herkesin durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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Tandoğdu, kalkan avcılığının açık sularda yapıldığı bilgisini de vererek, Ordulu balıkçıların da bu av için o bölgede bulunduğunu sözlerine ekledi. (İHA)

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Romanya Köstence türk teknesi balıkçı

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