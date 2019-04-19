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Türk teknoloji şirketlerine "havalı" davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatından, Türk teknoloji şirketlerine bedeli yüz milyonlarca avroyu bulan ihalelerine katılım daveti geldi - Bu amaçla Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve EUMETSAT tarafından ihale fırsatları hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek için "Sanayi Günü" etkinliği düzenlenecek

DENİZ ÇİÇEK - Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT), 600 milyon avroluk bütçesinin önemli bir kısmını harcadığı "yer segmenti ihaleleri" için Türk firmalarına katılım davetinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EUMETSAT Genel Müdürü Alan Ratier, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret eden Ratier, hem kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de iş birliği imkanlarını görüştü.

Bakan Varank ile gerçekleştirilen görüşmede, yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile EUMETSAT arasında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada uzayla ilgili çalışma yapan kurumlar arasında koordinasyonun artarak gelişeceğine vurgu yapıldı. Türk firmalarının EUMETSAT'ın uzay segmenti ihalelerine girebilmesi için Avrupa Uzay Ajansına (ESA) üye olmasının önem taşıdığı değerlendirildi.

- İhaleler hakkında bilgi verilecek

Görüşmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi'nde EUMETSAT ile birlikte düzenleyeceği "Sanayi Günü" etkinliğine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) kapsamında 2 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik, EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen "yer segmenti ihaleleri"nde Türk firmalarının daha fazla yer almasına imkan sağlayacak. Bu kapsamda Türk firmaları EUMETSAT idare ve ihale yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bulacak. Firmalar, planlanmış ihaleler ve ihale süreçleri hakkında bilgilendirilerek, katılımları artırılacak. Etkinlikle EUMETSAT yetkililerine de Türk firmalarının yetenekleri ve kapasiteleri anlatılacak.

- Hava tahminlerinin ekonomik katkısı

Ratier'in Bakan Pakdemirli ile görüşmesinde de EUMETSAT tarafından Avrupa Birliği düzeyinde yaptırılan araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, MGM'nin hava tahminlerinin Türk vatandaşlarına ve Türkiye ekonomisine yıllık 2,6 milyar avroluk katkı sağladığı sonucunun çıktığı ifade edildi.

Merkezi Almanya'da bulunan EUMETSAT'da üye olarak 30 ülke yer alıyor. Toplamda 11 uydu işleten EUMETSAT'ın 600 milyon avroluk bütçesi, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaları oranındaki katkı payı ödemelerinden oluşuyor. Bu kapsamda Türkiye, EUMETSAT bütçesine yüzde 4,58'lik katkı payı ödüyor.

Teşkilatın planladığı "uzay segmenti" yatırımları ESA, "yer segmenti" ve "işletme" ile ilgili yatırımlar ise kendisi tarafından ihale ediliyor. EUMETSAT, 600 milyon avroluk bütçesinin büyük kısmını bu ihalelere harcıyor. Türkiye ESA üyesi olmadığından Türk firmaları uzay segmenti yatırım ihalelerine katılamıyor.

Türk firmalarının, kendilerine açık olmasına karşın "yer segmenti yatırım ihaleleri"ne şimdiye kadar fazla katılım göstermediğine işaret edilen görüşmelerde, EUMETSAT Sanayi Günü etkinliğinin, firmaların bilgilendirilmesine ve bu ihalelere girmesine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

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