DENİZ ÇİÇEK - Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT), 600 milyon avroluk bütçesinin önemli bir kısmını harcadığı "yer segmenti ihaleleri" için Türk firmalarına katılım davetinde bulundu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EUMETSAT Genel Müdürü Alan Ratier, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret eden Ratier, hem kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de iş birliği imkanlarını görüştü. Bakan Varank ile gerçekleştirilen görüşmede, yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile EUMETSAT arasında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada uzayla ilgili çalışma yapan kurumlar arasında koordinasyonun artarak gelişeceğine vurgu yapıldı. Türk firmalarının EUMETSAT'ın uzay segmenti ihalelerine girebilmesi için Avrupa Uzay Ajansına (ESA) üye olmasının önem taşıdığı değerlendirildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yüksekova Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı Mısır’da 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi

- İhaleler hakkında bilgi verilecek Görüşmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi'nde EUMETSAT ile birlikte düzenleyeceği "Sanayi Günü" etkinliğine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) kapsamında 2 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlik, EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen "yer segmenti ihaleleri"nde Türk firmalarının daha fazla yer almasına imkan sağlayacak. Bu kapsamda Türk firmaları EUMETSAT idare ve ihale yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bulacak. Firmalar, planlanmış ihaleler ve ihale süreçleri hakkında bilgilendirilerek, katılımları artırılacak. Etkinlikle EUMETSAT yetkililerine de Türk firmalarının yetenekleri ve kapasiteleri anlatılacak. - Hava tahminlerinin ekonomik katkısı Ratier'in Bakan Pakdemirli ile görüşmesinde de EUMETSAT tarafından Avrupa Birliği düzeyinde yaptırılan araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, MGM'nin hava tahminlerinin Türk vatandaşlarına ve Türkiye ekonomisine yıllık 2,6 milyar avroluk katkı sağladığı sonucunun çıktığı ifade edildi.