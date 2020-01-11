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  4. Türk Tekstili zirve yaptı

Türk Tekstili zirve yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Türk tekstili Bursa’da zirve yaptı.

Türk tekstili Bursa’da zirve yaptı. 30 ülkeden 5 bin alıcı Bursa’da Türk tekstilciyle buluştu.
100 ayrı Türk tekstil markası ve 30 ülkeden alım heyetleriyle Bursa’da “tekstil çıkarması” yaptıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Dünyaca ünlü top modellerle yaptığımız Fashion Show’larla Antalya’nın tekstille de anılmasını sağladık. Şimdi sıra Bursa’da. Çoğunluğu Rus, 5 bin kişiyi Bursa’nın güzellikleri ve Uludağ kış turizmi ile tanıştırdık” dedi.
8 yıl aradan sonra kış etkinliklerini artık Bursa’ya çeken Dosso Dossi Fashion Show, 6-10 Ocak tarihleri arasında Bursa şehir merkeziyle Uludağ arasında adeta “tekstil pazarlama” köprüsü kurdu. Özgün iş modeli “Business Holiday” kapsamında Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarda, 100 ayrı tekstil markasının ürünleri 30 ülkeden gelen 5 bin hazır giyim alıcısıyla buluştu. Konaklamaların Uludağ’daki otellerde yapıldığı etkinlik kapsamında çoğunluğunu Rusya coğrafyasından gelenlerin oluşturduğu konuklar Bursa ve turizm merkezi Uludağ ile tanışmış oldu.
Her yıl Ocak ve Haziran aylarında düzenledikleri etkinlikle Antalya’nın turizmin yanında tekstille de anılmasını sağladıklarını Eraslan, şimdi aynı etkiyi Bursa’ya da sağlamak için harekete geçtiklerini belirtti. Kış turizminin tanıtılması adına 30 ülkeden gelen tekstilcilerin Bursa’da olmasının büyük önem taşıdığını belirten Hikmet Eraslan, “Artık kış etkinliklerimizi Bursa’da yapacağız. Şehir merkezi ve Uludağ arasında yoğun bir takvimimiz oldu. 8 yıl aradan sonra Bursa’ya geri dönmekten mutluyuz. Artık, ünü ülke sınırlarını aşan Türk tekstil sektörünün en büyük organizasyonu olarak operasyon alanlarımızı genişletiyoruz. Tekstilin yanında turizmi de pazarlıyoruz. Güzel Bursa’yı çoğunluğu Rusya’dan gelen 5 bin kişi ile tanıştırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

“Business Holiday’in kapsamı genişliyor"
Geliştirdikleri özgün iş modeli ’Business Holiday’in kapsamını her yıl genişlettiklerini belirten Hikmet Eraslan, Antalya’daki yaz turizminin yanında artık Bursa’daki kış turizmiyle de iddialı olduklarını söyledi.
Dosso Dossi Fashion Show’un Türkiye’de Yargıtay tarafından onaylanan ilk iş modeli olduğunu hatırlatan Hikmet Eraslan, “Amacımız Türk tekstil markalarını pazarlarken Türkiye turizmine de katkı sağlamak. Bu amaçla Antalya’ya sağladığımız katkıyı Bursa’ya da sağlayacağız. Ruslar, deniz tatili için nasıl Antalya’dan vazgeçemiyorsa, artık kış turizmi için de Bursa’da Uludağ’dan olacaklar. Her yıl Ocak ayında yapacağımız etkinlikler ve öncesindeki tanıtımlarımızla Bursa’nın akıllarına kazınması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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