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  4. Türk Telekom 2020 yılına yeni reklam filmiyle girdi

Türk Telekom 2020 yılına yeni reklam filmiyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türk Telekom yeni yıla yepyeni bir reklam filmi ile girdi.

Türk Telekom 2020 yılına yeni reklam filmiyle girdi

Türk Telekom yeni yıla yepyeni bir reklam filmi ile girdi. Şirket reklam filminde ülkenin dört bir yanında yaşayan her bir müşterisine en iyi hizmeti sunmak istediklerinin altını çizdi.

Türk Telekom, 2020’de hayata geçireceği yeniliklerle müşteri deneyimini daha da artırmaya hazırlanırken, yayınlanan reklam filminde de yeni dönemdeki stratejileri hakkında ipucu verdiği duyuruldu. Şirket, yeni reklam filminde ’47 milyonda 1 öyle değerli ki!’ ve ’Sadece merkeze değil, herkese’ mesajlarıyla, memleketin dört bir yanında yaşayan her bir Türk Telekomluya ’bizim için çok değerlisiniz’ dedi.
Yapılan bilgilendirmede; şirketin, Instagram kullanıcılarının gerçek paylaşımlarından seçerek ve izin alarak reklam filminde yer verdiği fotoğraflarda bulunan doğal şekillerin Türk Telekom’un logosundaki üçgenlere benzemesi dikkat çekti. Hiçbir değişikliğin yapılmadığı fotoğraflarda tek başına duran insanların olması ’47 milyonda 1 öyle değerli ki’ mesajını gerçekçi bir şekilde ekrana yansıtıyor.

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