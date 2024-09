Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiyatlarda Avrupa'daki birçok ülkenin gerisindeyiz

Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom telefon operatörleri, tarife ücretlerine yeni bir zam daha yaptı. Ancak yapılan bu zam ile tarife ücretlerinin fiyatı neredeyse iki katı arttı. Fiyat değişikliğine giden operatörlerden biri olan Türk Telekom’un CEO’su Ümit Ünal, 2024 yılı çerçevesinde hem fiber alt yapıyı hem de tarifelerdeki zamları değerlendirdi.

ÜNAL: ‘‘449.000 KM FİBER AĞIMIZLA BUGÜN TÜM TÜRKİYE’DEYİZ’’

İlk yeni nesil teknolojilerden biri olan fiber alt yapı hakkında açıklama yapan Türk Telekom’un CEO’su, ‘‘Yakın gelecekte yer alacak yeni nesil teknolojilerin kullanımının en önemli koşulu ise, fiber alt yapı. Memleketin her şehrindeyiz. 449.000 km fiber ağımızla bugün tüm Türkiye’deyiz. Her şehrimizde toplam 32,4 milyon haneyi kapsıyoruz. Bugün içerisinde 27 milyon yaklaşık içinde en az bir insan yaşayan hane var TÜİK verilerine göre, bunu da aklımızda tutalım. Carlson tarafından her yıl yayınlanan fiber gelişim raporuna göre, ülkemiz fiber hane erişiminde Avrupa ikincisi. Fiber abone artışında yine üçüncü sıradayız. Sokağa kadar fiber konusunda işi büyük ölçüde bitirdik. Rakam yüzde 96. Sokaktan binaya kadar yolu uçtan uca tamamlamakla ilgili de yüksek bir motivasyonla çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz rakam sokaktan binaya kadar olanların yüzde 40’ını fiberleştirdik. Kalan için de hızla devam ediyoruz. Sadece bu yıl 2 milyon rakamına ulaştık’’ şeklinde konuştu.

FAHİŞ ZAMLAR HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Türk Telekom’un CEO’su Ümit Ünal, ‘‘Sosyal medya mecralarında da kendilerine yer bulan operatörlerin fahiş zamlar yaptığıyla ilgili olarak, içinde bulunduğumuz günlerde, ‘bu ay, geçen ay tarifelerimize zam yaptık mı?’’ diyerek şunları söyledi:

‘‘Bu sorunun cevabı hayır. Peki ne yapıyoruz? Sizin de bildiğiniz gibi 12 ay mobilde taahhütlü abonelik sistemiyle yüzde 90’lık bir oranla 12 ay taahhütlü sözleşmelerle hayatımı ilerletiyoruz. Her bir müşterinin taahhüt süresi farklı dönemlerde bitiyor. Birbirinden çok bağımsız şekilde ilerleyen taahhütlerin bitişinde yapılan zamlarla ilerleyen bir süreç. Yine tariflerimizle ilgili bilgi istedim arkadaşlardan. Geçtiğimiz yıldan bu yıla son 2 aylık dönemde Türk Telekom ve diğer bütün operatörlere baktım. Operatörler için böyle üç haneli yüzde 100’lük rakamlara ulaşan yeni müşteri tarifelerine denk gelmedim. Ne söyleyebilirim zam konusuyla ilgili.’’

MARKETLERDE KÜÇÜK KÜÇÜK, BİRTAKIM ZAMLARIN YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ’’

Türk Telekom’un CEO’su, her gün herhangi bir alışveriş merkezine, markete gidildiğinde fiyatların değişiklik gösterdiğini şu şekilde ifade etti:

‘‘Türkiye’deki çok şükür ki bugün artık düşüş trendine geçtiğimizi ve mutlu olduğumuz haliyle, bundan sonra hızla aşağılara geleceğini öngörüyoruz. Hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Ama bu yüksek enflasyonla geride bıraktığımız dönemde her markete gittiğimizde, bizim gibi aylık fatura şeklinde değil, neredeyse her gün küçük küçük, birtakım zamların yapıldığını ama bunları pek hissetmediğimizi söyleyebiliriz.’’

‘‘SOSYAL MEDYADA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ FAHİŞ ZAMLAR YAPILMIYOR’’

Telekomünikasyon sektöründe taahhütlerin bir yıllık olduğunu hatırlatan Türk Telekom’un CEO’su Ünal, ‘‘Taahhüt süresinin bittiğinde bu asla, sosyal medyada belirtildiği gibi yüzde 100’ler, 200’ler, 300’lere ulaşmayan zamlarla ilgili elbette ki faturaya yansıyacak farkı biraz orada bizi farklı duygulara ittiğini görüyoruz’’ dedi.

‘’FİYATLAR AVRUPA’NIN VE BİRÇOK ÜLKENİN GERİSİNDE’’

Bugünden yarına operatörlerin üstelik ithalata dayalı yatırım ve enflasyonik ortamdan etkilendiğini dile getiren Ünal, ‘‘Maliyetlerinin karşılayacak bir zam ile tüketicileri mağdur etmediği (tüm operatörler için) söyleyebilirim. Bunu söylerken yine talihsiz bazı bilgiye dayanmayan paylaşımlar da gördüm. Bugün Avrupa’da ortalama olarak 15 euro ile 25 euro arasında değişiyor ama alta inmiyor. Biz de bugün 5 euro mu arkadaşlar? Dolayısıyla hem ithalata dayalı bir yatırım hem enflasyonist bir bir ortamda olacaksınız hem 5 euro zam bir hizmet sunacaksınız. Bence bu konuda elbette ki tüketicilerimizin bu konudaki duruşları bizim için saygı değer. Fakat sadece Avrupa’da değil Dünya’nın birçok ülkesinin gerisinde kaldığını söyleyebilir. Bugün Ortadoğu’ya gittiğinizde bu fiyatlar 35, 45 dolarlar civarı. Komik bir örnek olsun diye söylüyorum: Türkiye ile Irak’ı karşılaştırmıyorum. Irak’a gittiğinizde 9 dolar civarı’’ diye vurguladı.

TÜRK TELEKOM CEO’SU: ‘‘OPERATÖR TARİFELERİ SUDAN UCUZ’’

Türk Telekom’un CEO’su Ümit Ünal fahiş zam ve tarifeler hakkında son olarak şunları söyledi:

‘‘Türkiye’de bugün ortalama 4 kişilik bir ailede yaşadığımızı düşünelim. Bu ailede de kullanma suyu değil de, diğer su tüketimlerini düşünelim. Herhalde ortalama 5 ile 8 damacana su tükettiğimizi düşünelim. Bu rakamın 600 – 800’lik rakama geldiğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Buradan bir alegori yapalım: operatör tarifeleri ya da müşteri fiyatları sudan ucuz dersek, yanlış olmaz.’’