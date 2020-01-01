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  4. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 derecede çalışan ekiplerle girdi

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 derecede çalışan ekiplerle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da fiber altyapı çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarıyla birlikte girdi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da fiber altyapı çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarıyla birlikte girdi. Önal, Fiberi ülkenin her yerine, sadece kârlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum dedi.
Erzurum-Pasinler karayolunda eksi 15 derecede, 1900 rakımlı tepede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret eden Ümit Önal, yeni yılda başarı dileklerinde bulundu. Türk Telekom'un başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini, Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzasının bulunduğunu ifade eden Önal, İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hatay'a tüm Türkiye'yi birbirine bağladıklarını belirtti. Önal, Türk Telekom'un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum'da bulunuyorum. 2020'de de 'sadece merkeze değil herkese' hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz diye konuştu.
'SON 4 YILDA 16.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK'
Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi herkese ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış gezdiğini vurgulayan Önal şunları söyledi Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlu'nun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Türk Telekom bu toprakların milli bir değeridir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdık. Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.
'2020'DE TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Fiber dönüşümün yanı sıra fiber hatların bakım ve onarımları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Önal, söz konusu hattın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Çalışmanın yapıldığı yerin, Ağrı'nın Gürbulak ilçesinden, İran sınırından başladığını ve Ankara'nın Bala ilçesine kadar uzandığını açıklayan Önal, bu güzergâhın; Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, Eleşkirt, Horasan, Pasinler, Erzurum, Aşkale, Tercan, Erzincan ve Refahiye'den geçtiğini belirtti. Geçiş mesafesinin yaklaşık 600 kilometreyi kapsadığını, coğrafi açıdan zorlu alanlardan oluştuğunu kaydeden Önal, ekiplerin son derece önemli bir noktada çalıştığını söyledi. Önal, 47 milyonda 1'e verdiğimiz değer ile müşteri deneyimindeki ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümündeki iddiamızı ortaya koyarak karşıladığımız 2020'de; Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz. Fiberi ülkenin her yerine, sadece kârlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum. Milletimize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum dedi.
Önal, çalışanlarla birlikte yeni yıl özçekimi de yaptı.

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