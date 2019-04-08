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Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 08.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

Türk Telekom 2019 yılında aralıklarla personel alımlarına devam ediyor. Türk Telekom tarafından yeni bir ilan daha yayımlandı ve farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağı ifade edildi. Personellere maaş olarak ise 8 bin TL'ye kadar ücret verileceği kaydedildi.

Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki açık iş ilanları bölümünde yayımlanan Türk Telekom personel alım ilanında 10 daimi işçi alımı yapılacağı ifade edildi.

Pozisyonlara göre işe alınacak olan personellere 3 bin TL ile 8 bin TL arasında maaş verileceği ifade edildi.

Yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra bu şartın dışında başka bir genel şart hakkında bilgi verilmedi.

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden yapabilecek.

Söz konusu link üzerinden giriş yapıldığında adaylar TÜRK TELEKOM yazması ve ara butonuna basarak karşılarına çıkan iş ilanına başvuru yapabileceklerdir. Söz konusu ilana başvurular 12 Nisan'a kadar yapılabilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
türk telekom işe alım

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