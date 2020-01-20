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  4. Türk Telekom’dan son dakika internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan son dakika internet erişimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde yaşanan internet sorunu ile ilgili Türk Telekom bir açıklamada daha bulundu. Şirketten gelen ikinci son dakika açıklamada "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan son dakika internet erişimi açıklaması

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Gelen son dakika açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından Türk Telekom bir açıklama daha yaparak sorunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir.

Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.

Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK TELEKOM'DAN 'SİBER SALDIRI' AÇIKLAMASI

Türk Telekom'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Komple çöksün zaten bi işe yaradığı yok. Aradığın şeyi kitapta bulacaksın.
hiç bir sorun yok ikisinede erişim var
Türk telekomdan girilmiyor
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