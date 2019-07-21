Türk Telekom Faaliyet Raporu'na 24 ödül

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride toplam 24 ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile LACP tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen Vizyon Ödülleri yarışmasında 4 farklı kategoride toplam 24 ödül kazandı.

Türkiye'nin ilk 10 rapor sıralamasında en üst sırada yer alan Türk Telekom Faaliyet Raporu, EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 5'inci ve dünya genelinde ilk 100 rapor arasından 12'inci oldu. Türk Telekom, dünya geneli ve EMEA bölgesindeki Türk şirketlerinin sıralamasında en üst sırada yer aldı.

Geniş kapsama alanı, müşteri odaklı yaklaşımı, çoklu tekliflerdeki gücü ve teknoloji dönüşümündeki liderliğiyle Türkiye'yi geleceğe bağlayan ve paydaşları ile çok yönlü ve etkin bir iletişimi benimseyen Türk Telekom, bu vizyonunu 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na başarıyla aktardığını dünyanın en prestijli uluslararası iletişim platformlarından LACP tarafından layık görüldüğü ödüllerle de kanıtladı.