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Türk Telekom, Galaxy Note9’u avantajlı tekliflerle satışa sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Türk Telekom, “Fırsat bu fırsat” mottosuyla en yeni akıllı telefonları avantajlı tekliflerle sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Samsung’un en yeni telefonu Galaxy Note9’u, tanıtıma özel kampanyası kapsamında 500 TL ön ödeme yapan mobil ve evde internet müşterilerine, verdikleri tutarın 3 katı yani bin 500 TL indirimle sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, “Fırsat bu fırsat” mottosuyla en yeni akıllı telefonları avantajlı tekliflerle sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom, Samsung’un performansıyla dikkat çeken Note serisinin en yeni telefonu Galaxy Note9’u, tanıtıma özel kampanyasıyla, 500 TL ön ödeme yapan veya eski cihazını getiren mobil ve evde internet müşterilerine, verdikleri tutarın 3 katı yani bin 500 TL indirimle sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şunları kaydetti:

“Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy Note9’u avantajlı tekliflerimizle mağazalarımızda satışa sunduk. Türk Telekom olarak, müşterilerimizin mobil teknolojileri ve mobil interneti doya doya kullanması en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda hazırladığımız kampanyamız ile müşterilerimiz, Samsung Galaxy Note9’a çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Ön ödeme yapan ya da eski cihazını Türk Telekom’da değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Samsung Galaxy Note9 ile mobil deneyimini daha da üst düzeyde yaşayacaklar. ‘Fırsat Bu Fırsat’ mottomuzla son teknoloji akıllı cihazları müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”

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- Galaxy Note9 ile yüksek performans ve gerçekçi görüntüleme

Kampanya kapsamında sunulan Samsung Galaxy Note9, 12 MP (Dual Pixel) + 12 MP / F1.5/2. 8 MP / F1.7 / kamerası sayesinde canlı detaylarla güzel netlikte fotoğraflar yakalama imkanı sağlıyor.

Ayrıca, 6.4" 2960 x 1440 (Quad HD+) Super AMOLED ekranı ile kullanıcılara keskin kontrast ve gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Yüksek performansıyla öne çıkan Note9 uzun saatler yetecek pil gücü, yeni yetenekler kazanmış S Pen’i ve akıllı kamerasıyla gündelik hayatı kolaylaştıracak özelliklere sahip.

Bluetooth desteğine sahip S Pen, yepyeni özellikleri barındırıyor. Yeni S Pen müzik ve video gibi medya oynatıcı kontrollerini uzaktan kumanda edebiliyor, selfie çekme butonu görevi görebiliyor ve hatta bir oyun kumandası rolünü üstlenerek mobil oyun deneyimine farklı bir boyut getirebiliyor.

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